工作生活雙重壓力易不育！中大中醫設針灸推拿艾灸　助調理易成孕

文：張淼博士@香港中文大學中醫學院註冊中醫師

為什麼現在越來越多家庭會碰到不孕不育的難題呢？原因其實挺多的，現在的生活節奏太快，很多女性都得扛著工作和生活的雙重壓力，精神總是繃得緊緊的。這樣時間一長，內分泌就容易出問題，激素分泌亂了套，生育能力自然就跟著受影響。壓力大的時候，排卵都會不正常，懷孕就變得特別難。



中醫認為，不孕不育並非單純的生理問題，而是與臟腑功能失調、氣血不和、陰陽失衡等密切相關。中醫在懷孕相關方面有諸多優勢，比如：備孕調理（女性宮寒）、產後康復（產後惡露不盡、缺乳），那中醫師具體是怎麼做的呢？今天來聊一聊中醫助孕方法，揭開中醫助孕的神秘面紗！



很多婦女承受工作和生活雙重壓力，精神緊張，排卵都會不正常，影響懷孕。 （示意圖／GettyImages）

1.中藥調理

中醫師會根據備孕者的具體情況，如月經不調、宮寒腎虛、肝鬱氣滯、痰濕內阻、血瘀阻滯等不同體質和病症進行辨證論治，量身定制開出個體化的中藥方劑。具體有以下幾種：1)補腎調經：通過補腎藥物和食療方法，調整月經週期，促進卵泡發育和排卵，提高受孕幾率，常用的補腎中藥有枸杞子、淫羊藿等；

2)疏肝解鬱：採用疏肝理氣藥物和心理療法相結合的方法，緩解情緒壓力，促進氣血運行，常用的疏肝解鬱中藥有柴胡、白芍等；

3)祛痰除濕：通過中藥調理和改善生活習慣，祛除體內痰濕，為受精卵提供良好的著床環境，常用的祛痰除濕中藥有茯苓、黨參等；

4)活血化瘀：採用活血化瘀藥物和物理療法相結合的方法，改善胞宮血液迴圈，促進受精卵著床和發育，常用的活血化瘀中藥有丹參、桃仁等。

醫聖張仲景有個特別有名的方子叫「金匱溫經湯」，是專門治不孕的，調理月經也是一絕。它是由吳茱萸、當歸、芍藥、川芎、人參、桂枝、阿膠、牡丹皮、生薑、甘草、半夏和麥冬這 12 種藥材組成的。其中，吳茱萸和桂枝就像是暖寶寶，專門用來溫暖子宮，趕走那些讓人不舒服的感覺；當歸和川芎就像是子宮的清潔工，能讓子宮氣血充足，沒有淤血；生薑和半夏就像是胃部的助手，能讓氣血更順暢；人參和灸艾草就像是祛濕小能手，能健脾益氣，去掉濕氣；芍藥、丹皮、麥冬這三個涼性的藥材，就像是滅火器，能去掉方子裡的熱。被稱為中醫界的「送子名方」，而且「溫經湯」不僅女人能用，男人也同樣適用。

中醫針灸調理身體有助增加懷孕機會。（示意圖／GettyImages）

2.針灸助孕

在助孕方面，針灸能夠從多個角度發揮作用﹕

1.激發人體自我調節功能，促進內分泌激素平衡，從而恢復正常月經週期；

2.改善子宮內膜血液供應，促進內膜生長，從而提高子宮內膜容受性，提高胚胎著床率。對於子宮內膜異位症，針灸可以改善「血瘀」症狀，緩解痛經，提高受孕機率；

3.調節卵巢激素分泌，增加卵巢血液供應，改善卵巢功能，促進卵泡發育成熟，提高卵巢對促排卵藥物的反應，增加獲卵數，提高優質胚胎率；

4.針對輸卵管性不孕症患者，針灸可以發揮到疏通輸卵管、改善盆腔環境的作用；

5.緩解疼痛相關症狀，如痛經、經行頭痛、慢性盆腔痛等。

6.對於長期處於焦慮狀態的不孕人群，針刺還可以改善失眠，緩解焦慮、抑鬱等症狀。

中醫師會根據備孕者體質情況針刺特定助孕穴位，如關元、中極、氣海、血海等任脈穴位，腎俞、脾俞、命門等背俞穴，以及三陰交、足三里、太溪等十二經穴位，調節人體經絡氣血的運行，平衡陰陽，改善內分泌及生殖系統功能。例如，針刺三陰交穴能調節三陰經氣血，對婦科病症有很好調理效果。

中醫師對備孕者相關助孕穴位及身體部位進行推拿按摩，艾灸具有溫通經絡等作用，同樣有助懷孕。 （示意圖／GettyImages）

3.推拿按摩

中醫師對備孕者相關助孕穴位及身體部位進行推拿按摩。比如按摩腹部穴位及經絡，可促進腹部氣血運行，改善子宮及附件的血液循環；按摩腰部能起到強腎固本的作用，間接助力受孕。

4.艾灸

艾灸具有溫通經絡、散寒除濕、回陽救逆等功效。對於宮寒不孕的女性，艾灸能有效驅除宮寒，溫暖胞宮，促進受孕。常用艾灸穴位有關元、氣海、三陰交等。比如艾灸關元穴，可培元固本，為受孕創造良好的身體條件。

5.飲食調理

根據備孕者的體質和病情，制定個性化的飲食計畫，以改善備孕者身體狀況，提高受孕幾率。建議備孕者多攝入富含蛋白質、維生素及礦物質的食物，如雞蛋、蘋果、香蕉、芹菜、羽衣甘藍、魚肉等，避免辛辣刺激，同時備孕期間夫妻雙方都應戒煙禁酒。

對於一些體虛的備孕者可以採用一些具有滋補氣血、補腎益精等功效的食材製作食療方。像用枸杞、紅棗、烏雞等煲制的湯品，可補氣血、滋肝腎；黑豆、糯米煮粥能補腎益精，調節內分泌，從飲食方面輔助調理身體以助孕。

備孕期間夫妻雙方要保持心情舒暢。（示意圖／GettyImages）

6.情志調理

中醫重視情志對身體的影響。備孕期間夫妻雙方保持心情舒暢、心態平和十分重要。過度緊張、焦慮、抑鬱等不良情志可能影響內分泌及生殖系統功能，導致受孕困難。通過聽音樂、散步、冥想等方式舒緩情緒，保持良好的心理狀態有助於受孕。

最後中醫助孕需在註冊中醫師的指導下進行，結合個人具體情況綜合運用多種方法，以達到更好的助孕效果。孕期使用中藥等中醫手段更需格外謹慎，服用中藥前需諮詢註冊中醫師以確保母嬰健康。香港中文大學中醫診所（中大中醫診所）現正推出「中西醫結合助孕先導計劃」，旨在通過中西醫結合治療，以相輔相成的方式幫助準備懷孕或難於受孕人士提高受孕機率，如有興趣了解更多，請按此。