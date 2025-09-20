港鐵女車門邊放兩膠凳坐下　乘客斥1行為更討厭　網民：阻塞通道

極度自私！有港鐵乘客於網上發文公審，1名女子不單攜帶兩張膠椅上車，還將兩張膠椅放在車門前阻礙乘客上下車，自己亦坐在其中1張椅上，另外還用手機大聲通電話。網民紛紛批評，「地鐵盡量減少座位，原意係盡量節省空間！讓繁忙時間能騰出更多空間！畀更多人乘搭！係咪籮柚有磁石，一定要攝埋落去！」、「叫港鐵嚴厲斥責+罰錢，唔係淨係會變本加厲」。



有港鐵乘客於網上發文公審，1名女子不單攜帶兩張膠椅上車，還將兩張膠椅放在車門前阻礙乘客上下車，自己亦坐在其中1張椅上。（Threads圖片@oof_sharkcat）

該港鐵乘客於Threads發文表示，事發於9月2日下午，他批評照片中穿粉色上衣女子「真係勁，坐地下要求罰款2000（元），就自己帶埋凳」，還於車廂用使用微信，大聲與他人對話。

港鐵女車門邊放兩膠凳坐下惹議

照片見到，車廂內有多名乘客，女子將兩張膠椅放在車門前阻礙乘客上下車，自己坐在其中1張膠椅上，另1張未有人坐。

根據《香港鐵路附例》，任何人不得攜帶造成滋擾或不便的行李，否則可被判罰款2,000元。（資料圖片）

網民罵離譜：塞住門口

網民留言斥責女子，「後生遙遙，雙腳殘障了嗎？站不起」、「做乜擺多咗張，等緊frd？」、「唔會特登帶張凳街呀，咁啱買咗兩張咋，不過塞住門口就離譜咗」、「call職員有3件大垃圾阻塞通道」。

有網民則說，「好過坐在地下，有進步」、「同學仔小心戟親呀」、「差2張凳同一張麻雀枱」、「仲要擺張喺門口，畀我一開門就扮唔小心一腳伸出去」。

乘搭港鐵須遵守《香港鐵路附例》。（資料圖片）

港鐵附例：攜帶造成滋擾或不便行李可罰2,000元

根據《香港鐵路附例》（第556B章）第27(a)條，任何人不得攜帶由列車運載或裝載時會有對任何人造成傷害或任何鐵路財物造成損壞的危險或對使用鐵路的其他人造成滋擾或不便的行李、物品或其他東西進入鐵路處所。如有違反，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。