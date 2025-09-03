港鐵男擅用月台職員專用插座充電　充完電腦充手機　公審片惹爭議

為方便有需要乘客，港鐵於多個地鐵站及機場快綫車廂內的特定位置設有充電設施，讓乘客為流動通訊裝置充電。有港鐵乘客於網上發文表示，在月台目睹有男子疑擅自使用職員專用的插座為手提電話及手提電腦充電，他不恥男子行為拍片公審，引來網民爭辯。



有香港網民指出，「港鐵本身有特定位置畀人『光明正大』咁充電，都要偷電就救唔到佢」；有內地網民就指出，在內地公眾地方隨處都可免費充電，「大陸公共場所插座你可以隨便充手機、筆記本應急的，不算偷，除非你給你的特斯拉充電」。



有港鐵乘客於網上發文表示，在月台目睹有男子使用職員專用的插座為手提電話及手提電腦充電，他不恥男子行為拍片公審。（Threads影片截圖）

該港鐵乘客於Threads發文發片，以嘲諷口吻批評涉事男子「真犀利，到處都可以叉電」。8秒影片見到，男子站在月台1條圓柱旁，手捧着1部手提電腦正在使用，圓柱下方插有連着充電線的插蘇。樓主說，「前面有凳坐，叉完手提電腦坐喺度，繼而見到佢再加埋部手提電話，條女就喺度跳舞，真係好kam」。

男子疑擅用港鐵月台職員插座充電

有香港網民留言批評，「偷電係佢哋日常」、「只有那些明確寫可以充電的設施（比如公園可以發電的運動設施或者高鐵，麥當勞的無線充電口），之外的全部不行，謝謝」、「入鄉隨俗懂嗎？不知道沒問題，但別人指出來了就別犟嘴」。

8秒影片見到，男子站在月台1條圓柱旁，手捧着1部手提電腦正在使用，圓柱下方插有連着充電線的插蘇。（Threads影片截圖）

網民：偷電VS大陸隨便可以充

有內地網民就表示，「大陸隨便可以充，到了某些鄉下竟然不給用一下電，真是活久見」、「公共場所就是給人民用的，是我們用納稅錢蓋的，為什麼不能插？」、「隨便一家餐飲店都有插座給人充電的，不像有些地方，格局就是小，充一下電彷彿挖了他們家祖墳一樣」。

樓主留言指出，「唔同國家有唔同嘅規矩，適應唔到不要來」，而且該插座是職員專用，「人哋電掣上面已經貼住咗職員專用或者佢係職員囉，忘記帶制服」，而他之後亦見到有職員前來阻止該男子。

樓主說，「前面有凳坐，叉完手提電腦坐喺度，繼而見到佢再加埋部手提電話」。（Threads影片截圖）

港鐵於站內及機場快綫車廂設有充電設施

根據港鐵網站資料，港鐵於29個港鐵站特定位置提供流動裝置充電設施，機場快綫列車的頭、尾卡車廂亦設有充電設備，方便乘客為其流動通訊裝置如手提電話及電腦等充電。此外，為滿足輪椅人士出行需要，10個港鐵站亦有提供電動輪椅專用充電插座。