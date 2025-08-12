維修手機泄密！淫男店員偷藏客人裸照及性愛片　1破綻敗露下場慘

今時今日手機內藏大量個人資料，用家必須保護自己私隱。新加坡1名人夫發現自己Samsung手機出現故障，於是前往手機店維修，取機後發現自己手機內至少12張相片有曾被轉發的紀錄，全部都是妻子全裸或僅穿內衣褲的私密照片，懷疑有店員趁機轉發「私藏」，於是報案。



警方經調查後，揭發該間手機店的銷售助理3年來翻閱客人的iPhone，利用AirDrop轉發客人裸照和性愛影片，總共收藏5名顧客至少71張私密照片和8段相關影片，但由於人夫使用的手機是Android系統，所以他將照片透過藍牙傳送到公司手機，再透過WhatsApp轉發到自己手機「私藏」，因而留下破綻，該名銷售助理最終被判囚6個月。



劉男利用職務之便，3年來私藏顧客私密影像。（AI生成圖片）

被告擔任銷售助理 負責維修手機

當地媒體於今年7月報道，27歲男被告劉俊森（音譯）來自馬來西亞，案發時在金文泰西2街第727座組屋的1間手機店工作，擔任銷售助理一職，負責維修手機。

長期偷取顧客私密影像

案發2022年至2024年，劉男經常趁職務之便，在維修手機期間偷看顧客的私密對話和相簿，搜索女性私密影像，一旦是iPhone手機，劉男就會透過AirDrop功能轉發到自己手機，以滿足私慾，罪行一直都沒有遭到揭發。

劉男利用職務之便，3年來私藏顧客私密影像，當中有多名女性受害。（AI生成圖片）

轉發Samsung手機照片 步驟露出破綻

到了2024年9月23日，1名人夫因Samsung手機充電口出現故障，於是將手機送到該間手機店維修，完成檢查和維修後，被告如常犯案，9月25日開始翻閱手機相簿和WhatsApp聊天記錄，找到12至15張對方妻子全裸或只穿內衣褲的照片。由於手機採用Android系統，劉男透過藍牙將照片傳送到公司手機，再透過WhatsApp轉發到自己手機。人夫同日取回手機，發現照片曾被轉發，於是報警。

私藏5名顧客至少71張私密照片和8條私密影片

警方經調查後鎖定劉男，同年10月1日將他拘捕，發現被告收藏5名顧客至少71張私密照片和8條私密影片，不乏顧客裸照和和性愛片。劉男承認其實有更多受害人，自己試過看完後立即刪除照片和影片，自己都不清楚具體受害人數，事後捱告。

法官將被告判囚6個月。（AI生成圖片）

主控官批評被告行為背叛顧客信任

主控官指出，被告有預謀犯案，一直利用AirDrop轉發影像，由於長期沒有被發現，所以助長其僥倖心理，被告行為背叛顧客信任，促請法官判囚6至7個月。

被告向受害人及其家人道歉

被告在庭上認罪，向所有受害人和其家人道歉和請求原諒，承諾不會再犯，被告求情稱，自己年多來沒有見到家人，2025年4月失業至今，弟妹生活費的重擔都落在父母肩上，父母至今仍然要為他還債，懇請法官從輕發落，好讓他們一家團聚。法官經審理後判處監禁6個月。

（綜合）