廣場舞進駐深水埗！百名大媽播歌熱舞震撼片曝光　網民：舉報罰款

廣場舞軍團進駐深水埗！有女生早前散步經過深水埗公園時，發現聚集多名大媽用音響播放歌曲大跳廣場舞，形容「隊伍十分壯大」，正面拍攝發現現場恐怕有上百名大媽跳舞，當中有人坐在輪椅上，上身隨拍子舞動，甚至有大叔在公園內看手機都被氣氛帶動下跟著音樂節奏狂「䟴」，她指「廣場舞人多到我震撼了」。



雖有網民大讚可以帶動大家做運動，但許多網民批評擾民，「開到9點多都煩死了，誰會想在家不停聽這些音樂啊」、「我是內地人都覺得吵，沒點素質」，認為香港地少公園又接近民居更是難受，還提及康文署其實有相關罰則，「廣場舞本來就可以舉報罰款」。



有網民晚上經過深水埗公園，發現大批大媽正跳廣場舞。（小紅書影片截圖）

夜晚深水埗散步驚見「廣場舞人多到我震撼了」

內地公園不時上演俗稱大媽舞的「廣場舞」，因為常用音響大聲播音樂，不時引起討論。小紅書有女生發帖上傳影片，稱散步時經過深水埗公園時，「廣場舞人多到我震撼了」，廣場舞的隊伍十大壯大，「大爺大媽中年人都跟着快節奏的音樂跳得多有激情啊」。

影片相當震撼，廣場舞大媽「人多勢眾」，大聲播放輕快歌曲，大媽們跟隨拍子揮動雙手擺動雙腳跳舞，也有類似早操的動作，有大媽則聽音樂拉筋，表情投入。有坐在輪椅上的女士上半身隨節拍舞動，另1名大叔則在公園內看手機，但聽歌後身體按捺不住，跟隨音樂節奏舞動身體不停「䟴」。

有網民晚上經過深水埗公園，發現大批大媽正跳廣場舞。（小紅書影片截圖）

+ 2

現場大媽恐過百 疑有保安在場觀察

畫面一轉，樓主正面拍攝「主舞群」，現場大媽眾多恐怕過百人，彼此間保持一定距離方便熱舞，更拍到現場有疑似保安員駐足觀察，更有兩對長者在遠離「主舞群」位置手牽手轉圈跳舞，兩對老伴注視下方，避免踏到對方的腳。

有坐在輪椅上的女士上半身隨節拍舞動，另有大叔在一旁看手機，但聽到現場勁歌後也忍不住跟隨音樂擺動身體。（小紅書影片截圖）

網民形容現場很多人正跳廣場舞，場面震撼。（小紅書影片截圖）

片段拍到疑有保安員（左一）正在現場觀察。（小紅書影片截圖）

網民讚好：帶動大家運動係好事

部份網民認為是好事，「我覺得這種又好像回到了廣場舞初代模式，大家都是自覺參與，沒有強制服裝沒有地盤紛爭，只有心中的熱愛」、「其實我覺得唔擾民嘅話可以帶動大家運動係好事」、「這應該是深水埗公園那裡吧，上次去驚到了這隊伍非常大，就一個大公園又不是社區樓下，感覺沒有噪音問題呀」。

許多網民則狠批大媽擾民，「已經在慢慢地吞噬每個公園了，估計政府又要出新招了」、「廣場舞有擾民不是一天兩天的事，香港市民擔憂一下怎麼啦，好習慣歡迎，懷習慣我們可不慣著，你那麼包容公開下地址，讓大叔大媽去你家樓下強身健體」。

有兩對長者在遠離「主舞群」的位置跳舞。（小紅書影片截圖）

內地網民曾身受其害：用音響怎會不擾民

不少曾身受其害的內地網民表達負評，「非常擾民」、「用音響怎會不擾民」、「那麼大聲難道不擾民的嗎，我們高考前1個月，教學樓旁邊的廣場一直在放廣場舞，我們都無法自習，後來我們中學投訴了3次找居委找警察才把那群大媽趕走」、「在深圳的時候就被煩得受不了了，怎麼香港也有廣場舞了」。

康文署掛有橫額，提醒「任何人在遊樂地進行音樂活動而令他人煩擾，一經定罪，可處第3級罰款（港幣10,000元）及監禁14日」。（小紅書影片截圖）

康文署轄下公園進行令人煩擾音樂活動恐被罰款及監禁

有網民提醒「廣場舞本來就可以舉報罰款」。事實上，較早前已有內地旅客拍片分享香港康文署在轄下公園掛起橫額，提醒政府已修訂《遊樂場地規例》以加強管制公園內的噪音滋擾，「任何人在遊樂場進行音樂活動而令他人煩擾，一經定罪，可處第3級罰款（港幣10,000元）及監禁14日」，笑言成功阻止令人廣場舞。當時已有許多內地網民討論，認為有必要在內地推廣，稱「大陸應該效法」。

（綜合）