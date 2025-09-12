學生哥搭港鐵坐門邊地下！大聲播抖音片遭公審 網民斥：阻人上落
搭乘交通工具時大聲播放影片，不時會惹起爭執或受旁人側目。近日就有乘客在港鐵車廂內目睹1名男學生坐近車門旁邊地上，然後拿出手機大聲播片，目擊者不滿學生的擾人行為，遂拍片放到網上公審。有網民斥責涉事該學生「無家教」，認為應向其就讀的學校舉報，「send段片去佢學校，投訴佢坐地下阻礙乘客上落」。
港鐵車廂內一直有張貼告示，表明「不得坐在地上」，違例者最高可被罰款2,000元。
學生哥搭港鐵坐車門邊地上 大聲播放抖音片
有乘客在threads帳號上傳影片，可見1名穿着校服的男學生坐於港鐵車廂近車門旁邊地上，並將書包放在身後，然後拿出手機大聲播放影片。從列車玻璃窗倒影可以看見，當時車廂其實仍有空餘座位，樓主不解「點解有人搭車係坐喺地下？」又不滿對方在公眾場所大聲播片行為極之擾人，遂拍片公審斥「全世界都知你睇緊抖音」。
網民批評無家教 籲向男生就讀學校投訴
許多網民都批評片中男學生，「無家教，公德心薄弱」、「意外發生（時）會跘倒人，還有機會被踩」、「點解香港會有啲咁無教育嘅小朋友」、「上車落車咁趕時間會唔小心踢到，到時唔好黑面呀」。有人就呼籲樓主向男生就讀學校舉報，「send段片去佢學校，投訴佢坐地下阻礙乘客上落」、「而且要畀埋條片叫校方嚴厲斥責」。
對其他乘客造成滋擾 最高可被罰款5,000元
根據第556B章 《香港鐵路附例》第25條，任何人不得在列車上，或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾，或煩擾的行為，違者可被罰款5,000元。
坐港鐵車廂地上 最高可被罰款2,000元
港鐵車廂內一直有張貼相關告示，表明「不得坐在地上」，違例者最高可被罰款2,000元。
