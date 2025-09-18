父母初戀結婚驚變開放式關係！母對女導師有好感　港女：接受唔到

父母經初戀結婚，多年來都十分恩愛，幸福家只是表像？有港女近日於連登討論區發帖，分享突然被父母告知一個震撼消息，他們坦言由年初開始已經達成共識，雙雙展開 open relationship（開放式關係）。



樓主表示，父母稱由初戀到結婚，有序進行的人生令他們感到有缺憾，而母親稱對1名瑜伽女導師有好感，父親則在行山群組有1名女性目標，但父母強調仍愛對方，並會負責任照顧家庭，「去完外面接觸不同人，返到屋企會更愛對方」，令樓主當場呆住，不知如何反應。



樓主收到雙親的信息，叫她回家吃飯，稱有事要對她說。（AI生成圖片）

父母自言仍愛彼此 只想補償缺憾

該名女網民在連登討論區上發帖，指自小印象中父母恩愛，二人是彼此初戀，家中經濟條件好、教育水平高，從未見過吵架。未料早前父母突然叫樓主回家吃飯，指「有啲嘢想同當面我講，因為我有權知」。本以為父母欲告知健康問題，未料卻聽到他們直言雙雙對外另覓對象。

強調不會離婚

父母強調不會離婚，仍會「繼續愛與照顧對方」，但承認多年來愛情已轉化為親情。母親則表示在瑜伽班對1名女導師有好感，父親則在行山群組認識另1名女性而心動。父母解釋，初戀即結婚的人生難免留有缺憾，如今希望在人生後半場補足過往空白，甚至聲稱「去外面接觸不同人，返到屋企會更愛對方」。

樓主錯愕離席 坦言難以消化

樓主當場腦海一片空白，只能回應「隨便你們」，其後匆匆離開，回家後仍未能釋懷，直言：「不知哭好還是笑好，以後如何面對他們？」、「大佬呀，我果陣聽完淨係覺得好尷尬想快啲走，邊有咁多時間諗呢啲問題問佢哋？依家傳信息問又好似好多事咁」。她直言對父母選擇感到矛盾：「不過感情呢啲嘢邊有風險管理做……我覺得無論佢哋講到幾光鮮亮麗都好，離婚係遲早嘅事。」

她表示:「我嗰陣聽完淨係覺得好尷尬，想快啲走」。（AI生成圖片）

網民熱議：有人覺得開明 有人直言污穢

文章引來網民熱議，不少網民大讚父母思想開明：「開心便可以了，有咩所謂？」、「講真你呢刻係唔會明，仲覺得佢地好污糟，但到你去到佢地個年紀，可能又未必咁睇」、「好理性既決定，可能真係教育好開明啲，樓主都唔好好似古老石山咁」。亦有人同情樓主心情：「玩sheshe咁前衛？」、「小心阿伯一陣玩女玩到婚變」。

（連登討論區）