大叔食肆內吸電子煙！港男1原因無即時投訴　網民：吸少陣會死？

在香港室內公眾地方和工作間吸煙實屬違法。有港男在食肆內，發現坐附近食桌的大叔在吞雲吐霧，他手持電子煙食了3、4啖後，港男用手機拍下，打算食完飯後向控煙辦投訴，最後因有侍應見到他拍片而走去提醒大叔，大叔立即收回電子煙沒有再食。有網民認為「好過分！」、「吸少陣會死？乞人憎」。



港男不滿大叔在食肆室內食電子煙 拍片公審

港男在Threads上發布涉事影片，表示「真心幾X街」。樓主在留言繼續解釋只拍片未有即時作出投訴，原來因當晚大叔與3、4枱友人一起，他們「情緒好高漲，飲咗好多酒，有人解開晒衫，有人好興奮唱生日歌，我估正常人唔會去送頭」。而他認為事件十分離譜，「我住咗30幾年香港地，真係第一次食飯見到有人室內食煙」，他的用意是希望大家保護香港環境。

影片引來網民熱論，「吸少陣會死？乞人憎」、「係咪飲大咗」、「好過分！」。有人反鬧樓主只拍片，「出聲stop（制止）佢！唔好齋影」、「XX佢同佢講影咗片呀，報警呀」。

在禁煙區範圍吸煙 最高可被罰款5,000元

根據香港法例第371章《吸煙(公眾衞生)條例》，任何店舖、百貨公司或購物商場，以及扶手電梯皆屬於法定禁煙區範圍，任何人不得於禁煙區內作出吸煙行為，違例者最高可被罰款5,000元。