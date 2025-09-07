塔巴打風｜8號風球膠紙貼窗防風？美氣象機構指多餘　港專家咁講

【颱風／打風／颱風／8號風球／防風／塔巴／膠紙貼法】3號風球現正生效，天文台表示，塔巴開始轉向西北偏北方向移動，隨着塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強，三號強風信號會在今日日間大部份時間維持；按照現時預測，塔巴會繼續增強，在明早於香港西南面200公里左右掠過；由於其環流較為細小，天文台會視乎其增強速度及最接近本港距離，評估是否需要在星期日晚改發更高熱帶氣旋警告信號。



究竟打風天應否在窗上貼膠紙？貼上膠紙又有何作用？《香港01》曾向理工大學前機械工程學系工程師盧覺強求證，他指在窗上貼膠紙，亦非完全無用。



打風時為玻璃貼上膠紙，是否真的可以抵擋強風？（資料圖片）

盧覺強拆解窗戶貼膠紙原因

盧覺強指出，市民在玻璃窗上以「交叉」或「格仔」形式貼上膠紙，旨在減少玻璃震盪，「傍住塊玻璃」。與此同時，窗戶貼上膠紙亦可在玻璃碎裂時，保持玻璃碎片呈大塊狀，「少啲機會碎晒跌落街」。

美氣象機構：窗戶貼膠紙浪費力氣、時間

美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）在其網頁中謬誤一欄，解釋市民是否應在窗戶貼膠紙，直指「It is a waste of effort, time, and tape」（這是浪費力氣、時間及膠紙），認為此舉只會稍稍強化玻璃抵禦強風壓力，但當玻璃窗要碎裂時，也未能提供保護作用。該局又呼籲，若市民在窗上貼膠紙，更應花時間用防風閘遮蔽窗戶。

其實香港天文台曾在其網頁中，呼籲市民於八號烈風或暴風信號生效時，「當風的大玻璃窗應加貼膠紙，減少玻璃破裂時所引致的損傷」，但並無提及，膠紙可防止玻璃被強風吹裂。天文台亦提醒，市民應遠離當風門窗，並應提早決定，當窗隻被強風吹裂時，哪個房間可作棲身之用。

有台灣學生就研究，以哪款貼窗方法，保護效力最強。不過，他們最終發現，要視乎玻璃的厚度，因此貼膠紙與否，或如何貼，也未必完全適用於所有玻璃窗。

台灣有學生以此課題作研究，探討哪種貼膠紙方法較為有效。結果發現膠紙貼到玻璃中間或是邊框時，都會使玻璃有較強的抗壓力，而貼邊框的效果又比貼中間好。 (互聯網)