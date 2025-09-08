塔巴打風搶購潮│惠康2父女掃光這款麵　網民看牌子反撐：由佢買啦

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／塔巴／西登／東登／熱帶氣旋／搶購潮】塔巴襲港，8號風球現正生效，而打風前夕市面例必出現搶購食物潮。有港女於社交平台發布相片，指在惠康超市目擊有兩父女1人1車掃光貨架上的辛辣麵，驚訝表示：「打風定打仗？」



事件引來網民熱議，留言指「黐咗線，打風啫」、「其實而家10號都有餐廳開，除非住荒山野嶺，方圓百里乜都無，唔係真係唔知買咁多做乜」、「食得晒⋯⋯先好買⋯⋯惜食呀」。但亦有網民認為只是個人選擇，買多少都沒有問題，「由得佢啦，幫人清貨尾，唔係個個都咁抵得諗」、「超市話好彩有人幫手清貨」、「打風刺激經濟啊，由佢買啦」。另有網民估計可能是減價入貨，未必因為打風，又指的確有許多人喜歡這款麵食。



塔巴襲港前夕，市面再現搶購食物潮。（Threads@gelblauuu）

塔巴襲港前夕，市面再現「搶購潮」。該名港女於9月6日下午仍是3號風球時，於社交台Threads發布相片，指目擊有人於惠康超市「狂掃」辛辣麵，留言「打風定打仗？目測兩父女1人1車，掃晒成個貨架所有辛辣麵」。

兩父女掃光超市貨架辛辣麵

從相片見到，1架超市手推車上放了至少20多個辛辣麵，而穿黑色短袖上衣男子仍在貨架「掃貨」，似乎仍在搜尋「漏網之魚」。不過在其身後，其實擺放了多箱辛辣麵，可見貨源充足。

樓主目擊有人於惠康超市「狂掃」辛辣麵，而男子背後仍有整箱辛辣麵未開封。（Threads@gelblauuu）

男子的推車上放了至少20多個辛辣麵。（Threads@gelblauuu）

網民指誇張 1原因讚「抵得諗」

網民看後議論紛紛，有人批評誇張，「黐咗線，打風啫」、「一日八餐都食辛辣麵」、「次次打風啲人都係咁㗎啦，唔知以為打一個星期」、「打一日半日風入貨仲勁過covid隔離10日8日」、「其實而家10號都有餐廳開，除非住荒山野嶺，方圓百里乜都無，唔係真係唔知買咁多做乜」、「食得晒⋯⋯先好買⋯⋯惜食呀」

但亦有網民認為這兩父女「抵得諗」，「由得佢啦，幫人清貨尾，唔係個個都咁抵得諗」、「超市話好彩有人幫手清貨」、「打風刺激經濟啊，由佢買啦」。也有網民估計可能是減價入貨，未必因為打風，「可能咁啱減價入定貨啫」、「可能人哋咁啱要入貨買麵，未必關打風事」、「未必一定因為打風嘅呢啲萬年食品」。另有網民笑言，「嚴重懷疑係辛辣麵廣告」。

（Threads@gelblauuu）