8號風球最美畫面！港漂女乘港鐵目擊1幕被震撼　激讚暖心：很治癒

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／塔巴／西登／熱帶氣旋／好人好事】這是8號風球最美畫面！塔巴襲港下，有港漂女生於小紅書發相發文，指港鐵列車車廂內有人倒瀉咖啡，本以為要上演「災難現場」，沒想到後續乘客舉動令她大感暖心，直指「太治癒了……在颱風天的晚上，原本緊張的車廂，因為一個小舉動變得很有人情味」。



有港漂女生於小紅書發相發文，指8號風球下在港鐵車廂目擊暖心一幕。（小紅書）

塔巴襲港下，天文台於9月7日晚上9時20分發出8號風球，但烈風無阻港人熱心。該港漂女於9月6日晚上10時許在小紅書以「颱風天暖心瞬間！香港地鐵上這一幕太治癒了」為題發文，講述她8號風球下遇到的暖心事。

8號風球下港漂女目擊港鐵暖心一幕

樓主表示，8號風球下，當時港鐵東鐵綫列車車廂都是匆忙回家的人，其間大叔倒瀉咖啡，「突然聽見『啪嗒』一聲，1杯咖啡從單車上掉下來，灑落一地，大家一愣，但是沒有人罵」，大叔隨即邊扶起單車，邊用腳「截流」。

樓主在港鐵車廂目擊暖心一幕。（小紅書）

女乘客遞來1包紙巾，大叔接過紙巾從口袋裏掏出1件襯衫當抹布用，甚至連鞋也脫掉，用腳擦乾地板。（小紅書）

「地板乾淨的像什麼事都沒發生一樣」。（小紅書）

樓主本以為要上演「災難現場」，然而接下來發生的事令她大感暖心 ── 旁邊女乘客即時遞來1包紙巾，大叔接過紙巾淡定開啟「神操作」，從口袋裏掏出1件襯衫當抹布用，甚至連鞋也脫掉，用腳擦乾地板，處理好後把沒開封的紙巾還給女乘客，「一會兒地板乾淨的像什麼事都沒發生一樣」，而大叔離開前，還向遞紙巾的女乘客說「多謝」。

大叔離開前，向遞紙巾的女乘客說「多謝」。（小紅書）

港漂女：颱風天因小舉動變得很有人情味

樓主大讚，「在颱風天的晚上，原本緊張的車廂，因為一個小舉動變得很有人情味。真正的體面，不是滿身名牌，而是知道怎麼樣承擔和感謝」，又標籤了「#細節見人品」。

內地網民激讚港人：香港是真正文明城市

帖文引來小紅書網民熱議，不少人讚港人文明，「保持陌生人之間的克制和分寸，但有事發生時都會幫手。這也是素質文明的一種體現」、「香港是真正文明城市，大愛香江」、「是這樣的，網上流行黑香港太痛心了」。

也有內地網民分享在港暖心經歷，「有一年風球天，我在上環站，啪嘰一下整個人滑倒，摔蒙了。周圍衝過來七八個人，有的把我扶起來，有的詢問我狀況，有的跑去叫來了車站工作人員，直接提着醫療箱來的。誰說香港人步履匆匆，他們一直確認我沒事才走的。大概在16或17年，我說的普通話，不會說粵語」、「我低血糖有一次在地鐵站暈倒了，然後醒來是一個年紀比較大的阿姨把我背到了一個階梯上，阿姨說我大概暈了個幾秒，還一直陪我等到地鐵站工作人員來了才離開」。