塔巴｜港男1原因認為8號波極度安全：點解要停工　惹網民這樣鬧爆

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／塔巴／西登／熱帶氣旋】塔巴襲港下天文台發出8號風球，並維持到今日（9月8日）下午1時10分。有港男在網上發文指，這個世代基建交通等城市設備已很完善，認為「8號都係極度安全」，尤其是在辦公室工作，「真係諗唔到有咩理由要停工」。有網民反駁，「一個地方全世界會想打風已經夠黐線㗎啦，點知有人黐到不如照返工」。



樓主認為現時香港基建交通，相比70、80年代已變得十分完備現代化，即使8號風球去上班也沒有危險。（資料圖片）

港男在連登上發文，指「香港基建、交通、水電供應穩健，高度城市化」，因此即使掛8號風球都是極度安全。他強調，70、80年代發展未完善，要求停工算合理，但現代城市進步了，「有咩理由仲因為大風少少就搞到啲人唔使返工？」。

惹網民鬧：你鍾意咪返工囉，做咩要人陪你

帖文引來網民熱議，「要WFH喎，邊有得停工」、「都搵嘢嚟講，嘥氣」、「你鍾意咪返工囉，最好喺公司瞓𠻹，做咩要人陪你」、「一個地方全世界會想打風已經夠黐線㗎啦，點知有人黐到不如照返工」。

有網民批評樓主「咪就係掛咗風球，少咗人出街先安全咗」。（資料圖片）

網民這樣解釋：有咩事保險一定唔包

有網民反駁樓主，「話要返工嘅人，係咪未見過啲狗屎垃圾亂咁飛，啲樹冧晒，同埋現實有好多人8號都照返工，唔係你點會有嘢食，係返開office個班唔使返啫」、「而家個個都有laptop喺屋企返工啦，8號波都只係個象徵，比戶外工作人睇」、「你都onXX，咪就係掛咗風球，少咗人出街先安全咗」，亦有人指「有咩事保險一定唔包，呢個就係原因」。