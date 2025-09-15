巴士年輕男吃香腸！遭大叔斥：成架車都臭晒　勸喻方式惹網民爭議

如何勸喻他人是一種說話技巧，網上流傳影片，見到1名年輕男子乘搭巴士時進食香腸，坐在後方的大叔不滿車廂內充斥着食物味道，於是舉機拍片及大聲指摘，「成架車都臭晒呀」，年輕男轉頭查看後，未有再繼續進食。



影片引起熱議，有網民批評年輕男在巴士內進食的行為有錯，「其實係巴士食嘢本身就係影響到人嘅行為，要人開聲話你就真係自己攞嚟衰」。不過，不少人認為大叔說話過火，應直接指出巴士不准飲食即可，毋須用揶揄口吻，「直接叫人唔好食嘢咪得，又要誇張化話臭，如果係臭，就平時就唔好入餐廳啦」、「食嘢係唔啱，但阿叔講嘢方式仲乞人憎，生活中絕對係不受歡迎人物」。



網上流傳影片，有年輕男子乘搭巴士時進食香腸。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片，配文寫道「食快啲啦，車廂咁侷，啲味又真係好勁嘅」。影片見到是在九巴上層拍攝，前方有名年輕男子正在進食香腸，坐在後方拍片的大叔喊道「阿仔呀，你條腸呢，快啲食埋佢呀，成架車都臭晒呀」，年輕男轉頭查看後，即停止進食。

年輕男搭巴士食腸 大叔：架車臭晒

有網民留言討論，「嗰條香腸嚟個喎，點會臭㗎？」，有人就表示「聞到人哋食嘅嘢，嗰陣肉味，真係聞出嚟會臭，唔明點解咁多人話食少少嘢無問題，特別係啲咩菜肉包、肉類產品，就會有呢陣味」、「其實喺車食嘢真係好大陣味」。

坐在後方的大叔不滿車廂內充斥着食物味道，於是舉機拍片及大聲指摘。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民熱議：大叔講嘢方式乞人憎

有網民批評年輕男自私，「其實點解係都要喺巴士食嘢？好食啲？真係好X自私呀，同埋好X無恥」，又大讚大叔「阿媽教仔咁聲」、「抵鬧，在車廂內絕對唔應該進食」、「好支持呢啲搭車見到人哋唔啱，會出聲表示不滿嘅乘客」。

不過，也有網民認為大叔說話不用太尖酸刻薄，「咁大聲目的都是要人出醜啫」、「恰小朋友啫，如果紋身大漢，會有呢條片？」、「如果只係為咗叫人唔好食嘢，就唔會開機拍片啦，這位阿叔扮正義，其實蝦細路」、「應該叫佢唔好食住收番埋先，架車唔俾食嘢，而唔係叫佢繼續食快啲」。

大叔喊道「成架車都臭晒呀」，年輕男轉頭查看後，即停止進食。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

九巴：嚴禁於車廂內飲食

根據九巴乘客須知，嚴禁於車廂內飲食、吐涎或丟棄垃圾，以保持車廂清潔。