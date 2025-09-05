不滿未到站關路線顯示屏　巴士迷與車長對罵　網民斥：影唔到咪算

巴士迷拍攝巴士的同時，也須尊重車長，避免妨礙工作。網上流傳影片，有巴士迷在巴士總站內拍攝巴士，不滿有車長未到站就關上路線顯示屏，與車長對罵。網民紛紛留言批評該巴士迷，「影唔到咪算囉，發咩癲呀」、「巴X又搞事」、「影巴士唔係問題，問題係影唔到佢所謂嘅靚相大鬧巴士車長就係問題」。



網上流傳影片，有巴士迷在巴士總站內拍攝巴士，不滿有車長未到站就關上路線顯示屏，與車長對罵。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於fb群組「車cam L（香港群組）」分享1段約1分鐘影片，配文寫道「巴X影唔到巴士路線牌發爛渣，喺度問候司機老母」。影片見到有年輕巴士迷與巴士車長站在巴士總站內互相指罵，巴士迷不斷重複說「開返個牌」、「你未到站冇牌喎」、「開返個牌呀，你老X」。車長就不滿指摘「X你老X」、「你報警呀」、「傻仔，想影相喎」，隨後返回駕駛座。

不滿關路線顯示屏 巴士迷罵車長

影片尾聲，巴士迷站在巴士車頭阻礙駛走，聽到現場有男子大聲喝罵「喂，阻X住人哋走呀，行X開啦，人哋開車關你X事咩」，巴士迷走開後，車長立即駛走巴士。

影片見到有年輕巴士迷與巴士車長站在巴士總站內互相指罵。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

巴士迷不斷重複說，「開返個牌」、「你未到站冇牌喎」、「開返個牌呀，你老X」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車長就不滿指摘「X你老X」、「你報警呀」、「傻仔，想影相喎」，隨後返回駕駛座。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片尾聲，巴士迷站在巴士車頭阻礙駛走。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

現場有男子大聲喝罵巴士迷，「喂，阻X住人哋走呀，行X開啦，人哋開車關你X事咩」，巴士迷走開後，車長立即駛走巴士。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥：影唔到咪算囉

影片引來網民批評該巴士迷，「巴X從不令人失望」、「而家啲巴X真係唔識尊重司機」、「阻礙巴士班次」、「妨礙行車拉得」、「巴士有乜好影？啲巴X連巴士行車證都要影，試過一鬆手掣想開車突然走岀嚟影個行車證，佢哋真係唔識死，衝岀馬路影巴士都夠膽死」。