乘城巴無按鐘飛站？往嶺大乘客圍罵司機：讓你下崗　城巴這樣回應

乘搭巴士下車按鐘問題常惹關注。本港網絡瘋傳1段影片，指城巴B3A有大批前往嶺南大學的乘客因沒有按鐘被「飛站」，發難大鬧車廂圍罵司機，揚言要舉報及投訴，其中有男乘客咆哮威嚇要司機開回富泰邨站，否則要令司機「下崗」。司機解釋下車要按鐘，惟有女子反問「做咩我哋要撳鐘呢？」，再聲言「你跟我說要按鐘下車？好好笑哦」。最終司機「兜了一圈」才開回富泰邨站。



影片引來網民熱議，大批人支持司機做法，指摘相關乘客離譜，「撐車長！落車係要撳鐘嘅！」、「真係野蠻」、「『不xx就投訴你』很流氓無賴的威脅恐嚇」、「自己唔撳鐘，剩係以為大聲就得」、「我係司機就即時停車報警」。不過也有網民指出，涉事班次疑為特別班次，富泰邨為總站，司機應該停車。



城巴回覆《香港01》表示，正跟進一宗關於B3A號線的顧客投訴；初步調查顯示，事件發生於周二（8月26日）早上B3A號線的短途班次，巴士未有於富泰邨總站安排乘客下車。城巴已提醒車長，須留意此為配合嶺南大學新學期及迎新活動而增設的短途班次安排，以確保時刻為公眾提供優質且專業之公共交通服務，公司將避免同類事件再次發生。



有網民在「車cam L（香港群組）」發布影片，指城巴B3A深圳灣開往富泰邨特別班次，因到富泰邨時沒人按鐘，結果「飛站」原車返回深圳灣口岸，觸發車上乘客不滿，圍罵司機。

搭城巴下車無按鐘「飛站」 男乘客說普通話威嚇：讓你下崗啊！

影片長近3分鐘，當時司機正在駕駛，乘客暴怒圍罵司機，有女乘客指罵「你唔知你開呢班車（特別班次）？你唔開返去呢，我今日投（訴）定你，我同你講」。司機回應「你咪走返返去囉。我都唔知㗎，我第1次（駕駛這班次），你又無人撳鐘喎」，隨即有普通話男咆哮「我們坐了2年了！你第1次啊！」，並威嚇如果司機不開回富泰邨站，就會投訴令司機「下崗」，「開回去！你看一下，夠不夠讓你下崗啊！多少人投訴！夠不夠讓你下崗啊！」。

司機重申「又無人撳鐘，我咪照行囉！」，女乘客怒吼，「呢班車8點半，係淨係停嶺南大學！你明唔明！你今日唔開我哋返去，我就鬧定你！呢部車全部人都係去嶺南大學！」，亦有鄉音女批評司機「你點解唔清楚啊？你開呢㗎車，你話你唔清楚？」，也有操普通話乘客說「大家舉報囉！你（司機）叫不道德！」。

普通話女：要按鐘下車？好好笑哦 結局是這樣

司機再次解釋下車要按鐘，鄉音女「爆粗」埋怨，「X我哋開返深圳灣，佢講我哋無撳鐘」。司機回應「係啊，要撳鐘㗎」，鄉音女反問「做咩我哋要撳鐘呢？我撳鐘做咩嘢呢？」，司機表示「撳鐘落車囉」，鄉音女反嗆「你真係好鬼好笑，撳鐘落車？」，然後轉說普通話，「終點站就是富泰，你跟我說要按鐘下車？好好笑哦，你這個人」，司機回覆「巴士係咁㗎嘛」。

鄉音女反嗆「你真係好鬼好笑，撳鐘落車？」。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

最終司機「兜了一圈」後開回富泰邨站。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片至此結束，據畫面最後文字所示，司機「兜了一圈」後開回富泰邨站。

網民撐司機做得好 批乘客離譜

網民看過影片議論紛紛，大批人支持司機做法，指摘相關乘客離譜，「車長做得好」、「撐車長！落車係要撳鐘嘅！」、「真係野蠻」、「撳鐘係常識」、「『不xx就投訴你』很流氓無賴的威脅恐嚇」、「自己唔撳鐘，剩係以為大聲就得」、「落車唔撳鐘，司機點知你，揸正嚟做囉，唔係老奉㗎」、「我係司機就即時停車報警」，「循環線你唔撳鐘唔停好正常，鬧司機完全影響司機駕駛心情，影響巴士上嘅乘客安全仲分分鐘可以累埋道路上其他使用者安全」。

不過也有網民指出，涉事班次疑為特別班次，富泰邨為總站，司機應該停車。

根據交通通告，城巴於2025年8月25日起開辦特別班次B3A號線，由深圳灣口岸開往富泰邨，只於星期一至星期五（上課日）上午8時30分開出，全程收費16.5元。