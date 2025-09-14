餅店收工特價各$16　買3件竟收$50　港女投訴店員1句回應嬲到公審

做生意最緊要老實。有港女夜深肚餓，在旺角見到有餅店仍未關門，想買蛋糕做宵夜，店員指快收工提出優惠每件16元，港女選了3件合共48元，但店員表示以電子支付收她50元。初時港女不以為意，後來用計數機一計發現對方多收2元，立即提出更正，惟對方竟表示「唉，嗰$2你都同我計」，令她感到不忿，於是在網上發文公審。有網民認為店員「擺明呃你喎」、「畀我唔買，直接走」。



樓主在網上發文大呻買蛋糕差點被呃錢的經歷。（Threads@jamie_ben圖片）

樓主表示另一不快就是因為蛋糕不好吃。（Threads@jamie_ben圖片）

有港女在Threads上發文大呻買蛋糕差點被騙的經歷，而最令她最感到不滿是「返到屋企好嬲咁講返件事嘅同時食蛋糕，全家一致認為好難食！乾噌噌！芝士嘅無芝士味！開心果都無開心果味！清蛋糕最基本既蛋香都無！流心嘅醬一味死甜！$16件真係畀多佢！」，樓主亦承認當時想息事寧人，希望大家「千祈唔好中我中過嘅伏」。

網民：畀我唔買，直接走

帖文引來網民熱議，不少人認為「咁都得，擺明呃你喎」、「畀我唔買，直接走」、「咁唔老實！唔係$2都同你計，係你連$2都呃扮平咗咁！最差係啲野難食，樓主慘慘」、「我發覺而家有好多人都『借啲意』側側膊唔多覺，估唔到連麵包蛋糕都要呃人嗰$2，仲要用電子支付都要呃，電子支付就係為咗明碼實價」。

樓主提出收多2元，店員的反應令她更嬲。（《愛回家之開心速遞》劇照）

