「4大韓流女神」首度合體熱舞！她苦練發音以全中文唱歌超有誠意

韓流「啦啦隊女神團」河智媛9月6日與禹洙漢、李珠熙、朴昭映一同在台北三創生活園區舉辦兩場粉絲見面會。



4人更首度合體大秀熱舞，共聚集近千名粉絲到場同樂。

李珠熙（左起）、禹洙漢、河智媛、朴昭映。（樂瑤日）

河智媛、禹洙漢、李珠熙、朴昭映身穿露香肩配迷你短裙的俐落裝扮現身，一登場就以精心準備的開場舞點燃全場氣氛。據悉，為了呈現最完美的表演效果，4人更是私下多次排練，展現十足默契與專業態度。

此次見面會以演唱會規格打造，4人也精心準備了個人Solo表演。其中，最令人驚喜的是河智媛特別選擇以全中文演唱Karencici的熱門歌曲〈愛你但說不出口〉，她坦言為了這次演出，投入了大量時間練習中文發音，希望能完美詮釋這首歌曲。

河智媛（Instagram@hajiwon.22）

對於1天連2場近距離會粉絲，行程滿檔的她們幾乎馬不停蹄，一度讓大家既是心疼又是擔心她們的體力負荷。對此，4人表示平常工作量就很大，會靠保養、飲食與充足休息來調養身體，因此久而久之便也適應這樣的生活狀態：

即使再忙，我們也都捨不得看到任何的粉絲失望，請大家放心，我們狀態都超好，1天2場沒問題喔！

禹洙漢（Instagram@s2uhan）

為了讓粉絲留下難忘的回憶，主辦方特別開放全場自由拍攝，河智媛、禹洙漢、李珠熙、朴昭映在表演期間更是頻頻送出可愛表情與愛心手勢，親和力十足。也讓粉絲們紛紛直呼：

不虛此行，賺到！

活動接近尾聲時，現場粉絲持續呼喊河智媛、禹洙漢、朴昭映與李珠熙的名字超過3分鐘，令她們感動不已，她們以俏皮的回眸一笑回應粉絲的熱情，與大家相約下次公開活動再相見。

李珠熙（Instagram@zzzzzoohee）

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】