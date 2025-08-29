韓國啦啦隊女神李雅英當「一日店長」吸過百粉絲排隊：感謝來陪我

啦啦隊女神李雅英24日受邀擔任健康生技品牌一日店長，現場超過百位粉絲一早就到場排隊，只為一睹女神風采，展在台高人氣。



李雅英也分享起在台灣生活，笑說自己超愛逛夜市，特別喜歡吃蔬菜和菇類，且只要有空就會獨自到夜市逛街放空：

台灣生活真的很舒服！歡迎巧遇！

啦啦隊女神李雅英現身品牌一日店長活動。（義美生醫）

李雅英羞曝理想型，大讚台灣男生很溫柔。（義美生醫）

看到這麼多粉絲前來力挺，李雅英感動表示：

一直以來粉絲們都很關心我、支持我做的事，還特地來陪伴我，真的非常感謝。

她回憶剛去台灣時，有一群粉絲特地到機場迎接她，甚至為她辦生日派對，「那一幕我一輩子都不會忘，到現在還記得非常清楚」。而不只是台灣粉絲熱情，韓國粉絲也經常赴台支持她：

雖然來自不同地方，但大家的支持都是一樣真誠，這樣的情感真的很珍貴。

談到在台灣的生活，李雅英笑說，她超愛逛台灣的夜市，「氣氛很棒，食物也很好吃。我特別喜歡吃蔬菜和菇類，所以每次逛夜市都會買很多回去吃」。她更透露，自己住家附近就是西門町，有空時常會一個人低調地出現在那裡逛街放鬆：「台灣生活真的很舒服！歡迎巧遇喔！」

活動上，不少粉絲最關心的問題之一正是女神的「理想型」，李雅英害羞說：

我希望對方是可以認真看著我、溫柔又有包容心的人。外貌不重要，但如果像許光漢、邊佑錫那樣陽光又有活力的樣子，也會很討人喜歡！

她接著補充說道，這段時間接觸下來，對台灣男生印象很好，「大家都很溫柔，也很懂得體諒別人，真的很貼心」。

李雅英突「無預警缺席應援」 本人證實身體不適：很抱歉

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】