港鐵女踎月台玩電話！港男疑從頭頂跳過　網民斥危險：戇X當有趣

旅客來港時蹲在地上問題常惹熱議。近日就有港男在港鐵站月台發現1名女子蹲在地上，他不滿對方阻礙他人行走，疑似於對方頭頂跳過，並拍攝片段分享到社交平台，揶揄似是玩「subway surfers（地鐵跑酷）」真人版遊戲，但不滿稱「個障礙有啲黑人憎」。



片段引來網民熱議，有人認為女子的確不應蹲在地上，「踎喺盲人徑唔踢佢兩腳都算好人」、「行動迅速，無多餘嘅動作，亦都無勾到任何嘢」。不過有人覺得樓主太衝動，「人哋無教養，亦都唔見得你幾有教養」、「假設佢咁啱起身，你就一腳踢落佢個頭度」、「個女人有問題嘅地方正正因為踎喺度唔安全會影響其他人，咁樣跳過去反而更加危險」。



有女子蹲在港鐵月台玩電話，有港男看不過眼，疑從對方頭頂跳過。（「threads＠okay_louis_417」影片截圖）

港鐵女子踎月台玩電話 港男拍片「從頭頂跳過」

該港男在threads帳號「okay_louis_417」上傳影片，他當時身處港鐵銅鑼灣站月台，片中畫面看見至少有2人蹲在地上候車，其中穿着黃色上衣的女子更是蹲在導盲磚、全神貫注地使用電話，樓主看不過眼對方阻礙行走通道，之後疑似助跑從女子頭頂跳過，事後則調侃「大家有無玩過subway surfers（地鐵跑酷）？原來而家香港終於有得玩真人版啦」，同時不滿稱「不過個障礙有啲乞人憎」。

港男事後強調非歧視

樓主事後補充，他並無歧視任何人，「我淨係歧視唔尊重香港文化嘅人」，又強調無論任何國家的人蹲在地上，若然被他發現的話，「我都會做返同樣嘅事」。

片中顯示至少有2人蹲在地上，其中黃色上衣女子更是蹲在導盲磚、全神貫注使用電話。（「threads＠okay_louis_417」影片截圖）

樓主疑似準備助跑。（「threads＠okay_louis_417」影片截圖）

樓主疑從女子頭頂跳過。（「threads＠okay_louis_417」影片截圖）

樓主疑似從女子頭頂跳過。（「threads＠okay_louis_417」影片截圖）

樓主疑似從女子頭頂跳過。（「threads＠okay_louis_417」影片截圖）

港男行為遭斥衝動：唔驚整到人哋個頭？

帖文掀起網民兩極討論，有人批評樓主行為衝動及「唔經大腦」，「人哋無教養，亦都唔見得你幾有教養」、「戇X當有趣」、「雖然佢哋唔應該踎喺度，但真係唔驚整到人哋個頭咩？」、「假設佢咁啱起身，你就一腳踢落佢個頭度，佢無文化唔代表你可以咁玩」、「你應該係行過去禮貌提醒，或者請職員協助，而唔係跳過佢頭頂，個女人有問題嘅地方正正因為踎喺度唔安全會影響其他人，咁樣跳過去反而更加危險」。

網民批女子自私：踎喺盲人徑唔踢佢兩腳算好人

不過另有人覺得部份網民反應過激，「行動迅速，無多餘嘅動作，亦都無勾到任何嘢」、「無人話唔可以踎啊，都無人話唔可以跨欄啫」、「踎唔係唔畀，但喺正路中心想人點行呀大佬」、「踎喺盲人徑唔踢佢兩腳都算好人」、「唔明點解2分鐘都要踎喺度」、「阻住人而俾人撞係好合埋，企好啲人哋咪避到囉」。

