有片！旺角幼童踎街頭　2男突衝出頭頂跳過　嬉笑片被轟：恰細路

對付蹲地者？網上流傳影片，旺角有數名幼童在街上蹲着，下秒竟有2名男子從後助跑，然後從幼童們頭頂上跳躍跨過，發出嬉笑聲後再快速離開。影片被瘋傳後，男子的行為惹來爭議，有人認為是在欺負小孩，而且行為容易引發危險事故，絕不應該。



緊接第2名男子亦做出同樣動作。（fb群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

有網民於facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」分享1段Instagram限時動態影片，影片配有「Welcome to Hong Kong（歡迎來港）」字句。

數名幼童旺角踎街

影片見到，拍攝地點在旺角西洋菜南街招商永隆銀行對出行人路，2名男子躲在轉角處，其後1人先助跑，鏡頭移向左邊時，見到有數名幼童蹲在馬路前。

兩男幼童頭頂跳躍飛過

男子跑至幼童身後快碰到時急速跳起，從幼童們頭頂上跨過，緊接第2名男子亦做出同樣動作，片主發出大笑聲，並見到2男快速離開。

蹲地幼童們未有因2男突如其來的動作嚇倒，若無其事繼續蹲地，只有1名男童曾扭頭觀看發生何事。

網民：踎街雖肉酸但恰細路

影片引來網民留言，「你有你踎，我有我跳」，亦有人炮轟片中男子行為「人哋踎街肉酸人哋嘅事，見人婦孺細路就恰」，更指如果小孩突然起身或有其他動作，雙方都可能發生危險，因此絕不應該。