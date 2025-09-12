酒後開房激戰！女生換姿勢墮床斷2顆門牙　提告遭性侵法庭這樣判

性事期間受傷，就可以控對方性侵？台北1名女子在酒吧認識1名男子，雙方飲酒後前往旅店開房床戰，過程非常激烈，豈料轉換體位期間，女子跌下床導致撞斷2顆門牙，她事後指控男子性侵和過失傷害。



台北地檢署經研究案情後，決定對男子不作起訴；女事主不甘損失，向對方提出民事訴訟，索償20萬1,340新台幣（約5萬港元）。法官經審理後，認為女方沒有提出男方過失傷害的證據，判處被告毋須賠償。



原告指控被告硬拉她坐起身轉換體位，但用力過猛，令她向前從床上摔落，面部朝下猛撞地板，導致2顆門牙斷裂。（AI生成圖片）

轉換體位墮床撞斷牙

台媒於今年9月報道，是次民事案件在台北地院進行審理，原告控訴，雙方於2023年9月2日在台北市西門町1間酒吧認識，被告趁她不勝酒力，凌晨約3時將她帶到附近旅店性侵，其間原告驚醒過來，由於無力抵抗，所以只能任由對方擺布，被告甚至硬拉她坐起身轉換體位，但用力過猛，令她向前從床上摔落，面部朝下猛撞地板，導致右邊門牙牙根斷裂，左邊門牙牙冠斷裂，事後需要進行拔牙和補骨等手術。

索償20萬1,340新台幣

原告聲稱，被告不應該強迫1名醉到四肢癱軟的人士坐立，否則很大可能重心不穩摔倒，事發後由於她需要索取醫藥費，所以和被告保持聯絡，對方卻推卸責任，令到她至今仍然缺牙。原告稱原本喜歡打扮，缺少門牙後不敢出門工作，造成精神創傷，於是索償精神撫慰金、性自主權遭侵害賠償和醫藥費用，合共20萬1,340新台幣（約5萬港元）。

原告沒有任何負面情緒

被告卻表示，當日他們在酒吧相談甚歡，所以相約到旅店發生性行為，由於肢體接觸過於激烈，所以他們一起跌下床，原告面部朝下撞到其胸口。同月4日，原告主動關心其頭部傷勢，叮囑他宿醉後注意安全。同月6日，被告陪同原告到醫院求醫，原告形容「有他陪覺得安心」，同月12日，原告更主動相約見面，可見原告對他沒有任何負面情緒，甚至保持曖昧。

法官判定男被告毋須賠償。（AI生成圖片）

台北地檢署不作刑事起訴

被告強調，雖然女方傷勢並非由他造成，但基於責任，他願意補助部份醫療費用，但女方對金額感到不滿，一度控告乘機性交及過失傷害罪名，但台北地檢署不作起訴，女方之後提出民事訴訟，卻未能證明由他導致撞擊行為，所以他沒有理由作出賠償。

法官判定被告毋須賠償

法官經審理後認為，雙方發生關係後，原告持續和被告保持聯絡，甚至關心對方頭部傷勢，沒有遭到性侵後會有的恐懼情緒，原告在警局助查時，承認被告原本承諾賠償醫藥費，但他聽到需要8至10萬新台幣（2萬至2.5萬新台幣），支付2,150新台幣（約550港元）後就失去聯絡，原告稱因被告「走數」，所以她才來提告，然而她只能證明發生性行為期間受傷，未能證明到被告導致撞擊行為，判定被告不用賠償，案件仍可上訴。

