暗戀女鄰居！變態男偷她內衣褲舔嗅　再放回公用洗衣機　下場慘了

縱使有獨特性癖，也不能影響他人！台灣高雄1名男子對同層女租客有好感，不但觀察其出入住所的時間，甚至趁對方使用公用洗衣機洗衣服時，偷偷取走其「原味內衣褲」入房又舔又聞。受害人發現內衣褲不知所終，經了解後證實是男鄰居所為，加上對方持續表白，於是報案求助。



變態男接受警方調查後捱告，承認擅自取走女憐居的內衣褲，但「舔完聞完後就放回洗衣機歸還」，法官經審理後，裁定竊盜和跟蹤騷擾罪名成立，合共拘役50天，但可易科罰金3萬新台幣（約7,500港元）。



黃男偷走羅女內衣褲，繼而帶入房又舔又聞。（AI生成圖片）

擅自取走內衣褲帶入房又舔又聞

台媒於今年9月報道，涉案黃姓男子和受害羅姓女子是前鎮區出租套房的同層租客，黃男「暗戀」羅女，2024年10月21日晚上8時許，黃男藉故攀談期間，與羅女交換了LINE帳號，他開始持續觀察對方日常生活作息時間，了解她何時出入住所。同年12月30日晚上10時許，黃男趁羅女將衣物放入公用洗衣機進行清洗之際，擅自取走對方內衣褲，繼而帶入房又舔又聞，翌日（31日）接近中午才將內衣褲放回洗衣機內。

受害人被騷擾報警求助

黃男歸還內衣褲之前，羅女已算好時間準備晾曬衣物，卻發現內衣褲不知所終，經房東翻查閉路電視後，發現是黃男犯案，於是傳送訊息詢問，黃男卻趁機向她告白。由2025年1月6日凌晨2時45分起，黃男狂傳「你怎麼還沒睡」、「晚安」、「早安我去上班了」等騷擾訊息，一直傳到早上5時50分才停手，羅女大感害怕，於是前往警局報案。

法官裁定被告竊盜和跟蹤騷擾罪名成立，分別拘役20天和30天，但可易科罰金3萬新台幣（約7,500港元）。（AI生成圖片）

被告拘役50日

黃男承認自己所仍所為，卻辯稱「沒有要（把內衣褲）據為己有，單純就是喜歡味道而已，舔完聞完後就放回洗衣機歸還」，案件在高雄地院進行審理，法官裁定被告竊盜和跟蹤騷擾罪名成立，分別拘役20天和30天，但可易科罰金3萬新台幣（約7,500港元），案件可上訴。

（綜合）