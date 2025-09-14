港女新款美甲配色與康文署「撞樣」！笑爆網民：book場係咪易咗？

不少人為儀容而美甲，款式更是多變。有港女趁放假去弄了新的美甲款式，覺得款式有夏日感覺，覺得「很靚」，但其後愈看圖案，愈覺得眼熟，驚覺圖案配色竟與康文署的標誌「撞樣」，笑言自己「CXs無啦啦整咗套康民署主題甲」。網民也覺搞笑，「我諗完仲即刻search個logo，X街回不去了」、「book場加持！」。



樓主笑稱新弄的美甲愈睇愈眼熟。（Threads@misha.skk圖片）

她發現配色與康文署的標誌十分相似。（Threads@misha.skk圖片）

美甲配色與康文署標誌相似

美甲款式層出不窮。有港女在Threads上發片及發文，她認為本來覺得新整的美甲十分夏日而心情大好，可是過了數天，卻發現美甲配色竟與康文署的標誌十分相似，「愈睇愈似層相識，諗咗勁耐，X勁X似康文署個配色」，於是拍片與網民分享。

引來網民留言「呢個好笑」。（Threads@misha.skk圖片）

網民笑言：book場加持

不少網民看過影片後也笑翻，「呢個好笑，個口味都有啲偏，其實幾靚」、「唔爭氣笑咗」、「我諗完仲即刻search個logo，X街回不去了」，有人亦笑言「book場加持！」、「如果整完易啲book到場都冇乜所謂」、「叫康文署俾返廣告費你，整得幾好睇」。

（Threads@misha.skk）