老伯巴士關愛座手腳「十指緊扣」！港男感嘔心　網民嘲：手足情深

乘坐交通工具要顧己及人。有港男在網上發相，見到有1名老伯坐在巴士關愛座，用左手緊握繞起的右邊赤腳，形同「十指緊扣」。港男見狀覺得嘔心，於是影相公審老伯。有網民也覺得污糟，「佢哋摸完腳指再接觸扶手同門，之後啲人再摸」、有人嘲「手足情深」。



樓主拍到巴士上有老伯手腳「十指緊扣」感到嘔心。（Threads@hm._929a圖片）

坐交通工具要保持衛生。有港男在Threads上發相，指「大家以後唔好坐關愛座」，他在一輛來往佐敦至觀塘的23M巴士上，拍到有穿「人字拖」老伯坐在關愛座上，他將右邊赤腳繞在左膝上，再用左手「十指緊扣」式緊握住右腳，令人感覺不衛生。

網民擔心衛生問題：摸完腳指再接觸扶手同門

帖文引來不少網民熱議，有人嘲「手足情深」、「共赴患難絕望裏，緊握你手，朋友～」。有不少人則擔心衛生問題，「佢哋摸完腳指再接觸扶手同門，之後啲人再摸」、「點止，實摸過扶手、撳過鐘」。

網民分享嘔心經歷

有人亦遇到類似經歷，「唔關關愛座事，我有次坐巴士下層最後排，望住對面個阿叔撩鼻屎撩捉全程仲要時不時掉落地」、「有次搭巴士，坐關愛座嘅阿伯隻腳棟起踩落隔籬個位度（赤腳嘅，佢灰甲問題好嚴重，有香港腳），佢見到我就放返隻腳落嚟，示意讓佢踩過個位俾我坐，我直行直過坐後面算」。

