港鐵紅磡站婆婆提醒跌銀包　港男揭真相：fake到　網民：執唔起的

真的假不了，假的真不了！有港男於網上發文分享，他坐在港鐵紅磡站月台座椅上時，有熱心婆婆走過來指住其腳邊提醒是否跌了物件在地上，他看了看地面，發現有個銀色銀包在椅邊，再仔細察看，發現港鐵在旁邊貼了貼紙提醒「這是藝術品」，他無奈道「fake到……」。



不少網民紛紛留言表示也曾經中伏以為是真銀包，「老實在下都俾呢舊嘢fake過，然後內心曾澎湃地X咗一聲」、「昨日我坐喺凳上，我都有懷疑過係咪有人跌咗嘢，後尾有個女士好好，見到話有人跌咗，拎畀職員先，點知……執唔起，話裝飾品」，甚至有人說「已經唔止一次喺Threads見到有人話被fake」。



該港男9月8日於Threads發文表示，「啱先坐喺紅磡站月台，有個阿婆行埋嚟，指住我隻腳隔籬問『你係咪跌咗嘢啊？』」，他看了看地面，發現有個銀色銀包在椅邊，「黐實喺地下，攞唔到」。

紅磡站婆婆提醒跌銀包 港男：fake到

他再定睛一看，發現港鐵在旁邊貼了貼紙提醒「這是藝術品」，他無奈道「fake到……」，笑言港鐵是否「要呃哂全香港（近）800萬人」。不過港男認為毋須加貼紙提醒，「其實本身個設計意念好好，多咗張notice反而有啲本末倒置」。

網民揭真相後：內心曾澎湃地X咗一聲

帖文引來熱議，不少網民表示也曾誤會過是真銀包，「感同身受，坐係度聽聽下歌俾人嗌我話我跌咗嘢」、「經過呢度，離遠見到有個銀包喺凳底，好心通知行過的港鐵男職員，點知佢話係藝術品嚟㗎！我吓咗一聲，佢話都有好多人通知過佢哋」。

有人說，「個qr code係後加，開站嘅時候冇，真fake」、「最早期冇貼紙，俾人講得多先加咗貼紙」、「我就係早期，同職員講『係咪有人跌咗銀包？』嗰批」。

網民：考驗人心的藝術裝置

有網民笑言，港鐵和藝術家是否在做人性社會實驗，「你唔講我都完全唔知紅磡站原來有呢嚿所謂藝術品嘅存在，btw其實呢件藝術品係咪玩緊啲咩社會實驗」、「這件藝術品幾有趣，可以睇到人幾有善心，還是想據為己有嘅心，咁樣好有心思，亦好搞笑」、「這是個考驗人心的藝術裝置」。

有網民則說，「原來係咁，我困惑咗3年」、「紅磡仲有個位凳底下有把遮，仲以為成兩年幾都冇人執」、「唔怪得之俗語有話：藝術嘅嘢你識條鐵咩」。

紅磡站的藝術品名為「失而復得」，意念來自本港藝術家林嵐。（港鐵網站圖片）

紅磡站藝術品名為「失而復得」

根據港鐵網站，藝術品名為「失而復得」，由本港藝術家林嵐構思，月台上有不同年代的行李款式化為石雕，座位旁邊由舊式船隻和汽車回收而來的鋁零件鑄成失物，在車站中等待認領，包括手帕、空樽、舊帽、腕錶和童裝鞋等，寓意「別讓歲月的記憶流走，也別迷失在大時代中」。

紅磡站遍佈帽、錶、拖鞋和縮骨遮