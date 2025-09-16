7歲男童誤吞鹹蛋超人吊飾！送院X光照震撼曝光　驚見在體內這位置

孩童不慎誤吞異物，或會引致嚴重後果。台灣宜蘭1名7歲男童日前在家中一邊看電視，一邊吃餅乾，卻不小心將手中的「鹹蛋超人」吊飾吞入肚中，家人見狀立即帶男童到醫院治理，其後在網上交代事件。X光照片清楚見到男童體內有「鹹蛋超人」吊飾，震撼照片引來廣大網民關心，男童家人亦說出結局，表示「今天奧特曼（鹹蛋超人內地譯法）任務完成回來了」。



大量網民留言指「這個鹹蛋超人感覺經歷了什麼沉重的旅程？」、「平安完成任務了！敬禮！還好孩子也沒事」、「他通過了胃酸考驗！」。



X光照片清楚見到男童體內有「鹹蛋超人」吊飾。（threads@shushu1011圖片）

樓主︰任務完成回來了

樓主在threads交代事件，指出侄子「說他好像把奧特曼吃下去」，接受X光檢查證實事件，形容是「一邊看電視一邊吃餅乾的後果」，事件引來外界關注，樓主其後更新結果，表示「今天奧特曼（內地譯法）任務完成回來了」，而且上載「鹹蛋超人」吊飾經清潔後的狀況。

有機會自行排出

負責處理是次個案的兒科醫生謝錦桐向台媒表示，一般而言，長度超過5厘米或寬度超過2厘米的異物比較容易在排便過程中卡住，但相關吊飾大約2.8厘米乘1.4厘米，沒有超過範圍，隨腸道蠕動到小腸，7歲男童身體情況良好，不需要接受手術，建議家屬回家繼續觀察1至2日，有機會自行排出。

男童排出「鹹蛋超人」吊飾，樓主上載吊飾經清潔完的情況。1（threads@shushu1011圖片）

可能造成器官穿孔

謝醫生亦指，如果孩童誤吞物件，需要注意該物品是否尖銳、表面是否有很多零件、會否吸水膨脹，以及材質，如果具有腐蝕性或帶有磁力，孩子誤食多顆時會聚成一團，夾住身體黏膜，導致沒有血液供應，有機會造成器官穿孔，需要開刀取出。

網民︰這個到底怎麼吞的下去？

許多網民留言指「終於鬆了一口氣，恭喜，擔心很久了」、「小小奧特曼人體內臟之旅，全劇終」、「這個到底怎麼吞的下去？」。

