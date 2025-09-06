幼童鑽入公仔機出貨口！港男直擊大媽從旁協助　網民撐報警勿姑息

夾公仔機近年開至成行成市，吸引不少男女老幼客人「捧場」！日前就有港男目擊有大媽帶小童到公仔機前，竟然容許並協助小童從出貨口「捐入」（即「鑽入」）公仔機內。雖然未見她們拿走機內的公仔或貨物，但樓主對此感到愕然，留言嘲諷是「夾公仔新方法」。有網民批評大媽行為，認為應該要報警處理，絕不能姑息。



有港男直擊大媽協助幼童從出貨口鑽入公仔機內。（「threads＠pang_0302_」影片截圖）

大媽被直擊協助幼童鑽入公仔機出貨口

該目擊港男在threads帳號「pang_0302_」上傳一段長約12秒影片，畫面可見1名穿着粉紅色套裝的大媽正蹲在一部公仔機前，她右手抱着1隻公仔，左手則伸到公仔機的貨品出口處。當鏡頭拉近時，便會發現原來有名幼童在大媽「協助」下，竟然鑽入公仔機內，離奇舉動惹來途人側目。

港男拍片嘲：夾公仔新方法

雖然片中未見她們有拿走機內的公仔，不過此舉實在令人詫異，亦有可能對幼童造成不良的觀念，樓主見狀因而拍下影片，嘲諷稱「夾公仔新方法」。

大媽蹲在公仔機前，左手伸到公仔機貨品出口處。（「threads＠pang_0302_」影片截圖）

1名幼童在大媽「協助」下成功鑽入公仔機內。（「threads＠pang_0302_」影片截圖）

大媽舉動惹來途人側目。（「threads＠pang_0302_」影片截圖）

網民建議報警勿姑息

有網民調侃「養咗個女咁耐，係時候貢獻下」，有人則認出涉事地點疑位於葵盛某商場，認為不能姑息對方，建議報警處理。

近年公仔機不時出現爭議事件，有台主因而列明「公仔需要完全跌出洞口」方會被示為中獎。（示意圖／資料圖片）

個別台主設規則 「公仔需完全跌出洞口」方表示中獎

其實近年不時發生和公仔機相關盜竊或爭議事件。過往曾有客人夾公仔時，因被異物卡住公仔，便嘗試伸手入出口處拿走公仔，有見及此，有個別台主（即承租夾公仔機經營，擺放獎品）則設立規則，列明「公仔需要完全跌出洞口」方會被示為中獎，若客人使用其他途經取得公仔，則當盜竊處理。

