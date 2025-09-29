交往近8年！驚揭男友花錢製AI網紅裸照　女生崩潰　他斥小題大造

AI人工智能提供無限可能，輕易製作出讓目標人物「改頭換面」的影像。台灣1名女生在網上慘呻，表示與男友交往接近8年，近日意外驚悉對方花錢「把網紅和偶像的照片拿去AI裡面做成裸照」，甚至儲存在私密相簿內，女生直言感到很不舒服，男友卻認為她小題大造。



許多網民留言建議樓主分手，表示「分了吧，這已經在法律的線上遊走了」、「超噁，說不定你也被紀錄，保護好自己很重要，8年感情不要習慣和將就」、「特地花錢去用，這樣的有心真的會讓人覺得很噁」。



樓主發現男友花錢「把網紅和偶像的照片拿去AI裡面做成裸照」，甚至儲存在私密相簿內。（AI生成圖片）

男友花錢製網紅和偶像裸照

樓主在「Dcard討論區」表示，自己和男友一起近8年，偶然發現男友透過AI人工智能，將網紅和偶像的照片改成裸照，「還不是免費的，需要花錢買『鑽石』才能用」。她即時反映相關行為讓她感到不舒服，但男友聲稱沒有儲存相關裸照，而且形容「這沒什麼，只是假的」，甚至認為女友想太多。惟樓主卻發現樓主將裸照儲存在私密相簿內，故意不想被樓主見到。

樓主直言感到很不舒服，男友卻認為她小題大作。（AI生成圖片）

網民︰真的不太舒服，絕對會分手

帖文引來大量網民留言，「真的不太舒服，絕對會分手」、「分了吧，他連別人都不尊重了，還能尊重你？」、「很噁心，網紅明星也是人，憑什麼捏造人家的裸照？把自己的慾望凌駕於他人人格之上，這種不懂得尊重的垃圾一定要分」。

（Dcard討論區）