改名「鮭魚」有冇諗過仔女感受？台女瘀爆經歷：我爸曾是一條……

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-23 15:30

壽司郎上周推出的優惠活動，讓台灣掀起一陣「鮭魚之亂」，許多民眾紛紛改名叫「鮭魚」吃免費大餐。一名網友對此有感而發，想到某一次到戶政事務所辦事時，發現爸爸改名的秘密。

「我爸曾經是……」 改返其他名都冇用 台女分享瘀爆經歷（點圖放大看原文）👇👇👇

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原PO在Dcard發文表示，國中時有一次因為弄丟身分證，被家人帶去戶政事務所補辦，當時幫她補辦身分證的戶政人員很嚴肅，「感覺叔叔很熟悉流程，問到後來從一開始盯著電腦變成盯著我」，這讓原PO有些緊張，但還是一一回答對方的問題。沒想到，戶政人員最後問了原PO一個問題，「你爸爸改過名字，他原本的名字是？」原PO據實回答，但戶政人員依然盯著她追問，「然後改成什麼名字？」，原PO不明所以，後來看一下文件，才發現爸爸曾改名叫「胡蘿蔔」，原PO頓時感到傻眼，難怪當時戶政人員會露出「隱藏不住的笑意」。

原PO接著說，最近的鮭魚之亂讓她有感而發：「身為蘿蔔的女兒不禁為鮭魚們的孩子捏一把冷汗」，如果將來鮭魚的孩子要補辦身分證時，可能會跟她遇到一樣的情況，「你們的孩子們看到『許星光流連擊鮭魚』、『劉品漢帥鮭魚』等，應該會比我還想找個洞把自己埋起來吧。」幸好原PO爸爸在過世前有把名字改掉，原PO笑稱，如果爸爸沒改，現在塔位、骨灰罈和神主牌都寫著「胡蘿蔔」，到時候就不只她一個人尷尬了。

貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論，紛紛留言「當時是有免費的胡蘿蔔嗎」、「不知道為什麼，胡蘿蔔變成名字就超有喜感的」、「哈哈這個名字超可愛的」、「天啊！我從小就跟我媽說我要叫胡蘿蔔，想不到真的有」、「拜拜的時候才搞笑，牌位上寫『顯考 蘿蔔』，光看就聞得到味道」。

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