屯馬綫港女擬坐下遭大媽推開！她失平衡撞人險傷　網民教出招反擊

港鐵車廂座位有限，未必每名乘客都可以坐下。有港女在網上表示，日前乘搭屯馬綫，「已經半個屎忽坐落嚟」，但遭1名陌生大媽推開，因而「失平衡成個人半瞓低」而撞到其他人。港女當時沒有狠批大媽，反而「直到落車，全程都係耷低頭睥住佢」，同時上載對方照片。



許多網民留言指「咁都唔出口鬧佢？」、「喺佢頭頂打乞嗤呀嘛」、「無受傷都大叫呢度痛嗰度痛，叫人叫白車告佢傷人，識玩一定玩到佢上差館」。亦有網民稱認得該名大媽，直言並非首次發生類似霸位行徑。



大媽推人坐下

樓主在threads發文交代事件，當時乘搭屯馬綫打算坐下，「已經半個屎忽坐落嚟」，圖中大媽卻在旁邊推開樓主，繼而坐下玩手機，樓主失去平衡，「成個人半瞓低」撞到另1名事前已經坐下的紅衣女乘客，樓主沒有出聲斥責，一直向該名大媽怒目相向。

樓主險受傷狠批

樓主在文中爆粗批評該名大媽「黐X線」，又指如果對方有子女，「你自己仔女被好似你呢啲人咁推一推，整親拗柴，就算唔受傷，你好唔好受呀？」，直言「見識到呢啲所謂搶位嘅人係有幾如此龐大嘅力量」。

樓主在文中爆粗批評該名大媽。（AI生成圖片）

網民︰一定報警話整親

帖文引來大量網民留言，「如果我唔趕時間，一定報警話整親，慢慢同你玩，咁鍾意推」、「突然感冒發作啦」。亦有網民聲稱認得該名大媽，當時1名懷孕女士打算坐在空位，大媽用極快速度坐上，即使被人喝斥，她扮玩電話聽不到。

（threads@kechingu）