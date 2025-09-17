剛獲簡約公屋！3人家庭申公屋獲房署約見　憂再搬年老父母壓力大

港府推出「簡約公屋」，目的是加快安置基層住戶，方便他們等候正式公屋。有正申請公屋的3人家庭剛剛取得簡約公屋單位，準備入住之際，房署在不足1周寄信相約會見主任，收取文件進行最後審批。申請人在網上詢問，「會不會幾個月內就有配屋？」、「父母年事已高, 短時間內搬2次屋，實在太大壓力和操勞」。



許多網民留言指「當然去見主任啦，見完又唔係即刻派樓」、「簡約公屋來都來了，住住先」、「你都簽咗約，仲可以點？」、「見咗主住到入伙裝修都要1年以上」。



樓主和年老父母同住，一家人剛剛獲得簡約公屋單位。（資料圖片／周令知攝）

3人家庭準備入住簡約公屋

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」匿名表示，自己和年老父母同住，申請高齡人士優先配屋計劃，㨂選市區公屋單位，相信輪候時間過長，一家人暫住簡約公屋單位。

房署相約見主任 進行最後審批

正當他們準備搬入簡約公屋之際，不足1周接獲房署信件，相約下星期見主任，開始收取文件進行最後審批。樓主疑惑「會不會幾個月內就有配屋？」，同時擔心父母年事已高，短時間內連搬2次，「實在太大壓力和操勞」。

樓主疑惑是否即將獲派公屋，擔心父母年事已高，短時間內連搬2次，「實在太大壓力和操勞」。（AI生成圖片）

網民︰見主任，唔會即刻派樓

大量網民指出「見主任，唔會即刻派樓」、「估計樓主如果通過審查，1年後才配屋」、「有人1個月，有人3個月，有人半年或以上，真係睇自己運氣順唔順暢，房署嘅嘢，真係好難預測」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」）