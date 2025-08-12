誤以為私吞贓款！25歲男遭6人包圍　捱打完被迫飲尿兼尿液淋頭

不法分子常誘騙他人提供銀行帳戶進行「洗黑錢」等勾當。新加坡1名男子為「賺快錢」，按照歹徒指示開設銀行戶口，並且提供給對方處理贓款，涉及約16萬新加坡元（95萬港元左右）。家人得知後報警，該銀行帳戶隨即被凍結，歹徒卻以為贓款被私吞，合共6人「討回公道」。受害人不但被痛毆，而且被迫飲尿，甚至被尿液淋頭，歹徒用手機拍下經過。案件曝光後，其中1人被判入獄4個月和8個星期，以及罰款300新加坡元（約1,700港元）。



受害人被迫飲尿。（AI生成圖片）

當地媒體於8月報道，28歲男被告陳明川（譯音）2021年認識1名男子，負責向對方提供多個銀行戶口，每交給1個帳戶，就能獲得800至1,000新加坡元（約4,700至5,900港元），陳男通常將500新加坡元（約2,900港元）分給賣家，但有時未按承諾支付佣金，將錢用作吃喝玩樂。

受害人想賺快錢 開戶口供被告洗黑錢

到了2022年3月，25歲受害人經朋友認識陳男，希望「賺快錢」，陳男指示受害人在網上開設1間公司，繼而開了公司銀行戶口，之後交由陳男「洗黑錢」。

其中1名歹徒將剩餘尿液淋向受害人頭部。（AI生成圖片）

父親揭發 警方凍結帳戶

翌月受害人父親見到銀行寄來的帳單，發現戶口收到大筆來歷不明的款項，質問兒子下揭發事件。父親即帶兒子到銀行，在職員的建議下報警求助。受害人從來沒收到佣金，因而協助警方調查，警方發現其銀行戶口仍有大約2萬新加坡元（約12萬港元），而且曾經接收超過14萬新加坡元（約83萬港元）的款項，於是凍結該個戶口。

被告強迫受害人飲尿再淋頭

陳男不知道涉案銀行戶頭遭到凍結，以為受害人關閉戶口私吞巨款，於是帶同5名同黨到受害人組屋住所樓下圍堵。受害人一度稱曾向朋友求助還錢，答應打工賺錢償還被凍結的款項，卻遭到歹徒痛毆，朋友聞訊交出800新加坡元（4,700港元），為了逼迫受害人還錢，6人輪流在1.5公升的瓶子內小便，然後勒令對方飲下，當飲剩4分之1時，其中1名歹徒將剩餘尿液淋向受害人頭部。陳男一度用手機錄影和拍照，但之後刪除相關證據。

法官判處陳男入獄4個月和8個星期，以及罰款300新加坡元（約1,700港元）。（AI生成圖片）

被告行為極具侮辱性 終判入獄兼賠償

案件曝光後，陳男被控3項罪名，8月6日承認其中1項恐嚇罪和1項抵觸濫用電腦法令的罪行。檢察官指出陳男和同黨行為極具侮辱性，辯方律師則表示，被告沒有轉發相關影片和照片，懇求法官從輕發落，法官判刑時批評，陳男和同黨的行為應被強烈譴責，他們必須接受嚴厲刑罰，判處陳男入獄4個月和8個星期，以及罰款300新加坡元（約1,700港元）。當地媒體沒有交代到同黨下場。

（綜合）