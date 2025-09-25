居英遇竊！港男持鐵筆追200米︰要賊體驗下乜X嘢叫「物理學聖劍」

不幸遇到賊人，當然要以適當方式自保！有住在英國的港男在網上發文表示，最近有賊人上門前往樓下車房爆竊，樓主聞聲取出鐵筆「光速衝到樓下追個賊」，同時引述電子遊戲「戰慄時空」「Half-Life」玩家用語，戲稱鐵筆為「物理學聖劍」，要令到賊人「體驗下乜X嘢叫『物理學聖劍』」，自己當時忍俊不禁爆笑，結果追了200多米後，擔心對方有同黨，所以「收劍」放棄。



許多網民同樣笑言「呢啲先係我想睇到既移民文」、「可能佢地個感覺係被成龍追」、「做得好！支持！靠差佬就死得」、「嚇到個賊得half life」，亦有人擔心賊人會再次下手，提醒港男小心。



樓主取出鐵筆追賊。（threads@_blueegg0109圖片）

取出被稱「物理學聖劍」的鐵筆追賊

樓主在threads表示，在英國住了一段時間，過去遇到爆竊案，但今次賊人上門前往其住所樓下車房，其間發出聲響，引來樓主注意，狠批賊人「以為我哋香港人好軟弱唔會反抗？乖乖地坐喺度被你偷？」，於是他從床底取出有「物理學聖劍」之稱的鐵筆，務求令到賊人知道其威力。

樓主形容自己當時「半夜三更拎住支鐵筆一邊怪笑一邊追」。（AI生成圖片）

一邊怪笑 一邊追賊

樓主形容自己當時「半夜三更拎住支鐵筆一邊怪笑一邊追」，不但衝到樓下，甚至在街頭追趕，追到200多米後，擔心對方有同黨接應，所以決定「收劍」，重申只有「精神上攻擊」，沒有物理上傷害到賊人。

電子遊戲「戰慄時空」「Half-Life」玩家戲稱鐵筆為「物理學聖劍」。（網上圖片）

網民︰有畫面 提醒加強保安

帖文引來大量網民留言，笑言「有畫面」、「支持！致敬！」、「賊人聽唔明道理，但一定知道物理」，亦有網民提醒「唔好追出門口，有時佢哋會有睇水喺附近」、「裝多幾個鏡頭，賊人取易不取難」、「今次唔得仲有下次，知你反抗下次可能仲危險，小心加強保安」。