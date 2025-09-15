虐殺3個月大小狗！醉翁木衣架逞兇　畫面震撼　狗主哭稱從未挑釁

泰國發生老翁醉酒後虐殺鄰居小狗的殘忍事件。曼谷合租公寓1隻3個月大的小狗無故被鄰居老翁用木衣架活活打死，狗主目擊愛犬頭部及嘴部重傷死亡，現場留下大灘血跡。狗主怒斥鄰居明顯醉酒，而愛犬從未挑釁過任何人。



當地動保組織協助狗主報警，並上載事發照片，用來兇器的木衣架疑打到折斷，小狗重傷的照片震撼曝光，死狀令人心酸，認為該老翁已干犯當地《動物虐待法》，警方已介入調查。



小狗頭部及嘴部重創，倒在泥地上死亡。（「Watchdog Thailand Foundation」fb圖片）

小狗頭嘴重創倒在泥地

泰國傳媒報道，當地動保組織「泰國看門狗基金會」（Watchdog Thailand Foundation，WDT）在網上公開事件，分享曼谷1棟合租公寓的3個月大小狗「Sumo」被虐殺的畫面。照片所見，小狗身體已略顯僵硬，其頭部和嘴部重創染血，住所門口有大灘血漬，還遺下相信是兇器的木衣架，其中一邊已經折斷。

案發現場留下大灘血跡。（「Watchdog Thailand Foundation」fb圖片）

狗主稱鄰居施暴時醉酒

狗主含淚向基金會舉報事件，基金會馬上報警，承諾持續跟進。有指涉事老翁是合租公寓的房東。據狗主表示，小狗從未對其他人做出挑釁舉動，而該名鄰居明顯處於醉酒狀態，用木衣架毆打小狗，導致其頭部及嘴部重創，她目擊小狗倒在泥地上慘死。

疑用作兇器的木衣架其中一邊折斷。（「Watchdog Thailand Foundation」fb圖片）

涉干犯動物虐待法

警方正調查事件，目前疑犯虐狗動機不明。基金會指兇手毫無理由虐殺動物，涉干犯《防止動物虐待及動物福祉法》，無正當理由殺害寵物屬虐待動物行為，最高可面臨3年監禁或6萬泰銖（約1.4萬港元），或兩者兼施。當地警方未公布調查進展，但事件引起網民憤怒，批評兇手心腸惡毒。

泰國近期多次發生虐殺動物事件，今年4月春武里府有男子將幼犬塞入肥料袋，多次砸落地面導致小狗死亡。過程被途人拍下，最終該男子被捕。今年2月，素叻他尼府有男子被拍到將幼犬扔落海，事件鬧大後他向警方自首，但聲稱幼犬未有受傷，自己已收養照顧。

畫面涉及虐待動物，可能引起不安：



（綜合）

（綜合）