港鐵金鐘站欄杆有小籠包！離奇畫面引乘客拍照分享　後續竟是這樣

「邊個漏低咗個小籠包？」有港鐵乘客於網上發文分享，在金鐘站一處扶手電梯前，發現1件小籠包離奇被放在欄杆上。帖文引來熱議，網民紛紛笑言「欄上的包兒」、「小籠包啫？如果欄杆上有小龍女才報啦」、「碰瓷嘅一種，整到爆汁就要賠錢」、「佢可能蕩失路，唔識轉車」、「領養代替購買，好好對佢，佢下半世靠你」、「好肚餓，仲喺度？下站到金鐘」。



有港鐵乘客於網上發文分享，在金鐘站一處扶手電梯前，發現1件小籠包離奇被放在欄杆上。（Threads@felix.prfm）

該港鐵乘客於9月13日下午4時許在Threads發文表示，「咁大件事冇人講，點解欄杆上面會有個小籠包？」。照片見到，金鐘站一處扶手電梯前，有人將1件小籠包放在欄杆上，當時有不少人排隊乘搭扶手電梯，但沒人撿走小籠包。

港鐵金鐘站欄杆上有小籠包

樓主至同日晚上8時41分重回金鐘站，發現欄杆上的小籠包已消失不見，笑言「小籠包俾有需要人士領養咗了」。

當時有不少人排隊乘搭扶手電梯，但沒人撿走小籠包。（Threads@felix.prfm）

網民笑：蕩失路唔識轉車

網民留言笑說，「唔好問，趁熱食」、「仲未點醋所以冇人食」、「裏面有湯太熱，要擺喺欄杆度攤凍啲」、「邊個咁狠心遺棄小籠包，仲要放到咁穩陣」、「宣揚香港點心之都」、「社會測驗，睇下邊個會食咗佢」、「唔好意思，我諗住收工宵夜嗰陣拎返，唔該唔好拎走，今個月得呢餐有肉」、「今日跌咗，搵咗好耐搵唔到嚇死我，依家飛緊的去拎番，好人一生平安」。

有網民細思極恐，猜測「係咪等佢7月份啲朋友食㗎，睇落有啲恐怖」、「農曆7月啦，唔好同朋友仔爭食」。

樓主至同日晚上8時41分重回金鐘站，發現欄杆上的小籠包已消失不見。（Threads@felix.prfm）

網民：港人路不拾遺

另有網民認為，「路不拾遺是美德」、「根據香港人慣例，有人跌咗嘢會幫佢執起放返喺隔籬欄杆石壆上面等人認領，所以粒小籠包係等緊主人」、「香港人被動，有人跌咗嘢會自動等人認領，但係我覺得小籠包凍咗冇人會認領」。

