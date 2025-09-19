港女等巴士被阿婆打尖！不忿發聲反遭圍攻：老人家打尖就無錯？

排隊是文明的表現。有港女坐巴士車前排隊期間，遭阿婆「打尖」，叫對方從後排隊，對方以「背囊擺咗喺度」為由拒絕，但有不少乘客叫她禮讓阿婆，甚至認為她「恰阿婆」，指她上到車都要讓阿婆坐，令她感到十分氣憤，質疑為何老人家「打尖」沒有問題。她認為，問題不只是插其隊，而是影響到所有排後面的人。有網民支持樓主，「你無做錯到」、「叫佢哋讓囉」。



樓主指自己為被「打尖」發聲，卻遭其他乘客叫她禮讓阿婆，甚至認為她「恰阿婆」。（AI生成圖片）

排隊上車是文明舉動。有港女在Threads上大呻被「打尖」反遭責備經歷。她發現被阿婆「打尖」時，對方表示「我背囊擺咗喺度」、「我排先㗎」。 此時有男乘客叫樓主讓阿婆，「仲叫阿婆『唔好同佢嘈，唔好激親自己』」。另1名阿伯乘客更批評她「後生恰阿婆，而家啲後生真係」，更有女乘客表示「反正你上到車都係要讓畀佢坐架啦，唉，真係」。

樓主不忿被打尖發聲 反遭其他乘客圍攻

樓主不忿自己伸張正義反遭責怪，「而家香港變到老人家就唔使排隊？老人家打尖就唔係錯？」。她認為「打尖」影響的不止是自己，而是影響後面所有乘客，「其實包括我，後面嘅所有人都係俾人打緊尖，點解可以咁大愛覺得俾人打尖無所謂？」。

有網民撐樓主「你無做錯到」。（資料圖片）

獲網民撐：你無做錯

帖文引來網民熱議，「你無做錯到」、「根本就本末倒置，係講緊你排唔排隊，唔係上唔上到車」、「叫男乘客返隊尾，咁鍾意讓人，佢就收聲」、「你應該掉返轉同佢講：而家唔係打我一個人尖，係打緊全村人尖。你排隊上車如果真係無位啲人都會讓畀你㗎啦 」。

（Threads＠atir_nt19）