外賣男新蒲崗騎單車轉彎打燈！網民：最有誠意單車　因1事疑違法

在馬路上駕駛，要打燈向其他道路使用者示意自己的行動。近日有「車Cam（行車記錄儀）」片在網上瘋傳，有外賣男在新蒲崗啟鑽苑外的馬路騎單車，當他跟在前面私家車轉右時同樣打了右燈，片主指「呢啲正，正確使用指揮燈」。不過不少網民看過影片，有人「欣賞佢打燈」，亦有人質疑單車疑似是電動車屬違法，並認為「頭盔都冇，講安全，笑話！」。



外賣男子在馬路上騎單車時有打指示燈。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

外賣男轉右時打燈，但有網民認為這位置不用打燈。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」中發片，從影片可見，有送外賣男子在新蒲崗啟鑽苑外馬路上騎單車，從彩虹道轉右進入大有街時，見到他的單車座位下方有指示燈，他轉右時打了右燈。

網民：欣賞佢打燈

看過影片的網民熱議，「呢架暫時係我見過最有誠意嘅單車」、「欣賞佢打燈」、「識打燈又無X攝，要感恩！」，有人則指「呢個位駛打燈咩」。

有人欣賞外賣男有打燈。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有人指外賣男駕駛的疑似是電動單車，鬧爆「只係注重安全！但冇理過法律，自私自利！」。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民質疑是電動單車

不過有人指出外賣男駕駛的疑似是電動單車，因他沒有踩過腳踏但單車仍不斷前進，「扮單車，原來唔使踩㗎？」、「頭盔都冇，講安全，笑話！」、「電動單車係犯法喎」。有人則認為「人哋電‧單車都記得打燈啊，仲要跟住冇左穿右插，仲有埋側倒後鏡添……」、「喺電動單車咁猖狂係街行嘅情況下，呢個打燈係一個理想嘅做法，起碼我都知佢想點」。惟亦有人批評，「只係注重安全！但冇理過法律，自私自利！」。