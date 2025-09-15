港鐵乘客搬雙人床褥入車廂　港男拍照嘲奇景　網民斥：唔爭在瞓埋

港鐵不時有乘客違反規例，攜帶過大行李。有港男於網上發文公審，有港鐵乘客搬雙人床褥進車廂，照片引來網民批評「咁大張床褥都走去搭地鐵唔係咁慳呀」、「佢係好彩職員見唔到」。有網民揶揄，「搬都搬了，唔爭在瞓埋，全躺軟卧」、「遲啲應該會有人用地鐵出殯」、「咁都搭到……就快棺材、靈柩、獨木舟、電單車都上地鐵」。



若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。



有港男於網上發文公審，有港鐵乘客搬雙人床褥進車廂。（Threads@kctsang0）

該港男於Threads發文表示，「今日灣仔站見到奇景，想知有無見過比床褥更大嘅物件？」。照片見到，有人搬了1張雙人床褥進車廂，倚靠在扶手上，床褥高度幾乎貼着車頂。

網民批評搬床褥者，「搬上搬落都辛苦啦，點解唔call van仔？」、「call架貨van都冇錢，一世俾人睇唔起！」、「點搬入去，咁都俾佢偷雞」、「有闊閘機之後，地鐵運輸變得好容易」。有網民就指出，樓主應主動向職員反映，「下次見到應該係拉手掣去叫下個站職員處理」。

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。