5歲男童超市攇爛夾心棉花糖　港男向母親投訴這樣回應　後續嬲爆

家長帶小孩外出有責任看管。有港男在超市見到有約5歲男童，手多多在「攇」（音「鏈」，即用擠壓）一包棉花糖，令內裏的棉花糖「爆漿」。他即時出言阻止，男童嚇到走開，後來港男向男童母親反映，母親只叫男童向他道歉，他要求對方買了那包棉花糖，惟母子沒有購買便轉身離開，令他不滿，遂在網上公開事件。有網民認為母親離譜，「又係唔識教仔女嘅無品媽咪」。



樓主見男童弄爛了棉花糖，向其母親投訴，對方只要求兒子向他道歉，沒有買了那包棉花糖。（Threads@whatwomendiscuss圖片）

不應弄壞超市商品。有港男在Threads上呻遇到無品家長。他見5歲男童在「攇」錦花糖，「我剛剛喺佢後面望到，我喂咗佢一聲」，男童被嚇到走開，而當樓主向母親投訴後，母親指「係呀，佢好多手㗎！」，之後叫兒子向樓主道歉，但樓主感到不忿，「吓？唔使同我講Sorry喎，但係咪應該買返包棉花糖呢？」。樓主補充，母親問兒子是否想吃棉花糖，兒子表示「No」，母子隨後轉身離開，他無奈地站在原地目送對方離開。

網民：唔識教仔女嘅無品媽咪

帖文引來網民熱議，有人批評母親「又係唔識教仔女嘅無品媽咪」、「好正，同你講sorry」、「其實唔止超級市場，日常好多地方都係咁，特別我哋呢類做手作擺檔，見唔少」。

有網民指摘「又係唔識教仔女嘅無品媽咪」。（《母子逆緣》劇照）

有網民分享類似經驗，「我有次見細路仔用牙籤拮爆啲米𠻹呀！我出聲鬧佢啦，佢即刻好快跑走，追都追唔到」、「個細路係攇芝士，攇到成包變咗芝士蓉仲變晒形……佢當玩具咁一路行一路撳，到個阿媽發現後佢竟然兜返去凍櫃嗰邊換過包！我即刻：撳到爛晒你就咁放上去換過包？你細路撳爛嗰包邊個買呀？阿媽：小朋友邊知道唔撳得啫，我：你做家長唔教㗎咩？一日未畀錢件貨都唔係你嘅，而家撳到爛晒你應該買咗佢當教訓啦！然後阿媽後X住塊面咁拎去畀錢」。

（Threads@whatwomendiscuss）