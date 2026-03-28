外國人相助港女講英文多謝！Siri突說：客咩氣呀　教3招禁聲設定

這個Siri太盡責了！有港女於網上發文分享1則趣事，她日前在商場門口進出時，獲1位外國人幫忙頂着門，她用英文禮貌感謝對方，怎料其iPhone的語音助手Siri感應到她說話，竟大聲地回覆「客咩氣呀」，令她當場十分尷尬。



有港女日前在商場門口進出時，獲1位外國人幫忙頂着門，她用英文禮貌感謝對方，怎料其iPhone的語音助手Siri感應到她說話，竟大聲地回覆了4個字。（示意圖／Unsplash圖片）

該港女於Threads發文表示：「頭先喺商場有個外國人幫我頂住度門，同佢講完thank you之後，我電話個Siri勁大聲講『客咩氣呀！！！！』。」

外國人幫頂商場門 港女感謝Siri突發聲

網民紛紛留言笑說，「呢個好笑，笑咗陣，好在外國人可能聽唔明」、「點解你個Siri可以咁有趣，我對住個電話講thank you冇反應㗎」、「你個Siri：驚唔驚喜意唔意外」、「你個Siri好似搞笑角色」、「笑咗，你個Siri好熱情」、「如果你求婚，要熄電話，一陣Siri答：我唔願意」、「有次同緊老細講嘢，Siri：我都唔知道啊」。

1分鐘學會3招禁Siri意外發聲免「社死」

不想Siri在無預警下亂發聲，即學以下3招設定，讓iPhone變得不再亂插嘴。（AI生成圖片）

不想像樓主一樣在公共場合被Siri突如其來的「多嘴」而弄得尷尬「社死」？即學以下3招設定，讓iPhone變得不再亂插嘴：

1. 關閉「Hey Siri」自動感應：很多時候Siri誤發聲是因為感應到環境音中類似「Siri」的發音。設定路徑：設定 > Siri與搜尋 > 關閉 聆聽「Hey Siri」

建議：改為手動長按側邊按鈕觸發，準確率更高

2. 開啟「靜音模式下停止語音回覆」：這是防止Siri幫倒忙釀成社死的最強防線！設定後，只要你手機撥到靜音鍵，Siri就會改用文字回覆。設定路徑：設定 > Siri與搜尋 > Siri 回應 > 勾選 「偏好靜音回應」。

效果：當手機處於靜音模式時，Siri絕不會發出聲音

3. 調整「語音回應」觸發條件：如果你習慣戴耳機，可以設定只有在連接藍牙或耳機時，才會啟動語音。設定路徑：在Siri回應分頁中，選擇 「當裝置靜音時自動開啟（如有連接藍牙）」

好處：確保Siri的聲音只會傳進你的耳朵，而不是震撼全場

（Threads@heiztseen）