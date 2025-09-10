iPhone 17買不買？網民列4大優點激讚：iPhone 17是今年最大贏家

【iPhone 17 Apple蘋果發佈會懶人包／iPhone 17 vs iPhone 17 pro 比較／價錢／發售日期】蘋果（Apple）於9月10日凌晨舉行發布會，公布iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及最薄機款iPhone Air等，價錢6,899元至10,199元起，9月12日晚上8時起接受預訂，9月19日起發售。究竟iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max還是iPhone Air好？有網民就在連登討論區發文，列出4點直指「iPhone 17是今年最大贏家」。



網民看後議論紛紛，有人認同樓主所言，「今年普通版（iPhone 17）真係賣大包」、「粒u都已經幾乎天下無敵」、「真係良心價」、「Ai 俾人打到傻，唯有靠呢啲」。不過亦有網民認為今次蘋果發布會產品不太吸引，明言「今次真係有啲想轉會」。



新一代iPhone 17問世：A19晶片、陶瓷晶盾2大升級

新一代iPhone 17問世：A19晶片、陶瓷晶盾2大升級

iPhone 17 Pro系列：獨有散熱系統：熱導管理新境界

史上最輕薄：iPhone Air 5.6mm機身閃耀亮相

蘋果（Apple）發布會公布iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及最薄機款iPhone Air等，價錢分別是6,899元、9,399元、10,199元，以及8599元。

連登仔列4點：iPhone 17是今年最大贏家

4款iPhone到底選哪部好？有網民就在連登討論區以「今年17（iPhone 17）係最大贏家」為題發帖文，列出4點直指「16個代真係大傻仔」。

樓主從屏幕質素、鏡頭像素、售價和容量4方面解釋，iPhone 17「（屏幕）畀齊120HZ Always-on」、「後鏡功能竟然全下放 同Pro一樣，18M像素，有前後同步拍」、「售價無變」、「容量升到256GB」，又揶揄「諗返起話60hz 夠用嗰班」。

即睇iPhone 17、iPhone 17 Pro、17 Pro Max 售價、規格、性能比較▼▼▼

iPhone 17、iPhone 17 Pro、17 Pro Max 售價、規格、性能比較。

+ 1

網民：iPhone 17 真係賣大包

帖文引來網民熱議，不少人認同樓主所言，「今年普通版（iPhone 17）真係賣大包」、「17除咗粒u（cpu）冇個Pro，有咩分別」、「就算非Pro粒u都已經幾乎天下無敵」、「仲要17前cam有大改進，加埋電量都勁咗好多」、「繼續賣6千幾真係良心價」、「17啲色靚過pro」、「唔係成日拍片/拍戲，17 Pro同17分別好似不大，仲要啲色17靚好多」、「粒U只係差一個gpu core，基本上係接近一樣」、「價錢勁fit」、「Ai 俾人打到傻，唯有靠呢啲」。

也有網民認為iPhone 17 Pro較好，「個款潮好多喎」、「iPhone 17主鏡得兩倍光學」、「iPhone 17都係嗰啲，冇ProRAW 格式，冇ProRes 影片拍攝，冇LiDAR，Mic差啲，USBC傳輸速度同以前一樣」。

即睇iPhone 17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 售價、規格、性能比較▼▼▼

iPhone 17 Pro、17 Pro Max、iPhone Air 售價、規格、性能比較。

+ 2

有果迷指不吸引：今次真係有啲想轉會

不過亦有網民認為今次蘋果發布會產品不太吸引，「老實講，追相機根本無盡頭，年年都話靚咗xx%，現實用家中咁追求極致影相效果嘅其實係少數人」、「今次真係有啲想轉會」、「strong hold 15 Pro」、「14 Pro表示唔吸引」、「今年iPhone 17垃圾都不如，我好多朋友都話要轉會pixel」、「（iPhone 17）勁核突，無啦啦突嚿嘢出嚟」。