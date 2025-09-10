iPhone 17買不買？網民列4大優點激讚：iPhone 17是今年最大贏家
【iPhone 17 Apple蘋果發佈會懶人包／iPhone 17 vs iPhone 17 pro 比較／價錢／發售日期】蘋果（Apple）於9月10日凌晨舉行發布會，公布iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及最薄機款iPhone Air等，價錢6,899元至10,199元起，9月12日晚上8時起接受預訂，9月19日起發售。究竟iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max還是iPhone Air好？有網民就在連登討論區發文，列出4點直指「iPhone 17是今年最大贏家」。
網民看後議論紛紛，有人認同樓主所言，「今年普通版（iPhone 17）真係賣大包」、「粒u都已經幾乎天下無敵」、「真係良心價」、「Ai 俾人打到傻，唯有靠呢啲」。不過亦有網民認為今次蘋果發布會產品不太吸引，明言「今次真係有啲想轉會」。
蘋果（Apple）發布會公布iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及最薄機款iPhone Air等，價錢分別是6,899元、9,399元、10,199元，以及8599元。
連登仔列4點：iPhone 17是今年最大贏家
4款iPhone到底選哪部好？有網民就在連登討論區以「今年17（iPhone 17）係最大贏家」為題發帖文，列出4點直指「16個代真係大傻仔」。
樓主從屏幕質素、鏡頭像素、售價和容量4方面解釋，iPhone 17「（屏幕）畀齊120HZ Always-on」、「後鏡功能竟然全下放 同Pro一樣，18M像素，有前後同步拍」、「售價無變」、「容量升到256GB」，又揶揄「諗返起話60hz 夠用嗰班」。
網民：iPhone 17 真係賣大包
帖文引來網民熱議，不少人認同樓主所言，「今年普通版（iPhone 17）真係賣大包」、「17除咗粒u（cpu）冇個Pro，有咩分別」、「就算非Pro粒u都已經幾乎天下無敵」、「仲要17前cam有大改進，加埋電量都勁咗好多」、「繼續賣6千幾真係良心價」、「17啲色靚過pro」、「唔係成日拍片/拍戲，17 Pro同17分別好似不大，仲要啲色17靚好多」、「粒U只係差一個gpu core，基本上係接近一樣」、「價錢勁fit」、「Ai 俾人打到傻，唯有靠呢啲」。
也有網民認為iPhone 17 Pro較好，「個款潮好多喎」、「iPhone 17主鏡得兩倍光學」、「iPhone 17都係嗰啲，冇ProRAW 格式，冇ProRes 影片拍攝，冇LiDAR，Mic差啲，USBC傳輸速度同以前一樣」。
有果迷指不吸引：今次真係有啲想轉會
不過亦有網民認為今次蘋果發布會產品不太吸引，「老實講，追相機根本無盡頭，年年都話靚咗xx%，現實用家中咁追求極致影相效果嘅其實係少數人」、「今次真係有啲想轉會」、「strong hold 15 Pro」、「14 Pro表示唔吸引」、「今年iPhone 17垃圾都不如，我好多朋友都話要轉會pixel」、「（iPhone 17）勁核突，無啦啦突嚿嘢出嚟」。