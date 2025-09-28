居英港女遇4宗連環不幸事！慘呻手機被偷、鎖匙遺家　網民齊安慰

移居外國總會遇到問題，但「最緊要人冇事」。有港女在網上慘呻，日前移居英國倫敦「屋漏偏逢連夜雨」，「件衫被人整污糟」，加上自己沒有留神，手機5秒內被人偷走，「之後返屋企落大雨，成個人濕晒，跟住漏咗條鎖匙喺屋企」，唯一值得慶幸的是她沒有受傷。



大量網民留言安慰，表示「唯有諗係提早換iPhone 17」、「好黑」、「報警係冇用，但必須報警，幫當地記錄罪案數字，要記住，你在當地每一筆洗費都有交到稅」。



樓主慨嘆在英國倫敦「件衫被人整污糟」，加上自己沒有留神，手機5秒內被人偷走，「之後返屋企落大雨，成個人濕晒，跟住漏咗條鎖匙喺屋企」。（AI生成圖片）

樓主︰不幸中之大幸係我冇受傷

樓主在threads表示，剛剛抵達英國倫敦，「首先件衫被人整污糟」，心情開始變得差劣，自己沒有留神，「5秒內部電話就冇咗」，立即被人偷走，整個人變成煩燥。沒料到不幸事繼續發生，回家時正值大雨淋濕整個人，然後發現自己將鎖匙遺在家中，「不幸中之大幸係我冇受傷，𠵱家我仲睇住find my phone為我部電話默哀緊」。

樓主慨嘆「不幸中之大幸係我冇受傷，𠵱家我仲睇住find my phone為我部電話默哀緊」。（AI生成圖片）

網民︰人冇事就好

許多網民留言安慰「人冇事就好」、「治安係咁差」、「超級黑」、「提早換新機啦」、「記得睇實部電話，冇下次就得」。

（threads@ping_.yap_）