行人路曬通粉！無墊着直接散落地面　網民斥不潔：食咗百毒不侵？

曬陳皮就見得多，曬通粉真的第一次見！有港男於網上發文分享照片，有人倒大量未煮過通粉在街道地面，鋪滿近半行人路，惟通粉並未有用布墊着，直接與地面接觸，引來網民批評「食咗百毒不侵？條街又吐痰、又狗屎狗尿、又落雨、又近坑渠」，更有人質疑該堆通粉是否由餐廳擁有，「講聲邊區好喎，咁多應該係茶餐廳用返啦」、「吓，可以保持乾燥又點，咁就可以擺落街邊曬畀啲客食？」。



有港男於網上發文分享照片，有人倒大量未煮過通粉在街道地面，鋪滿近半行人路。（Threads@chowtsz13）

該港男於Threads發文問：「究竟將未煮過嘅通粉曬完有咩功效？」照片見到，單車徑旁的1段行人路上，近半地面鋪滿了通粉，並未有用布墊着，直接與地面接觸。

行人路曬通粉！無墊着直接散落地面

帖文引來網民熱議，有人表示「call食環清潔啦」、「同陳皮一樣原理」、「佢怕有穀牛啊！所以要曬返乾佢啊！」、「正常唔會就咁擺地下曬㗎喎」。

網民批評，「食咗百毒不侵？條街又吐痰、又狗屎狗尿、又落雨、又近坑渠」。（《唐伯虎點秋香》劇照）

網民斥不衛生：食咗百毒不侵？

有網民揶揄，「增加地面磨擦力同埋行人速度，你行上去試下就知」、「雞食沙幫助消化，呢啲通粉都係餵雞，所以要撈啲沙」、「食落有沙，有口感啲」、「日曬過程有助普通通粉變成有機通粉，結合日月精華、路面微生物、有機物、礦物質，增加營養成分，食用後腸道微生態豐富，天然又有益」、「吸收地上留下嘅狗屎狗尿味，增加風味」。