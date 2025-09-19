14歲女跌斷腳掌做全麻手術　海外參賽丈夫拒即回港　港媽訴苦惹議

男女思考處事方式大不同？有港媽於網上發文訴苦，指出14歲女兒意外跌斷腳掌，須全身麻醉做手術，丈夫正於海外、機程2小時的地方和朋友參加運動比賽1周，表明不會立即回港，認為她可獨自處理事件。港媽不滿丈夫未有回港共同面對，心淡道「我累得不想再面對他」，並問網民日後要如何與丈夫相處。



有港媽於網上發文訴苦，指出14歲女兒意外跌斷腳掌，須全身麻醉做手術，丈夫正於海外、機程2小時的地方和朋友參加運動比賽1周，表明不會立即回港。（AI生成圖片）

該港媽於Threads發文表示，14歲女兒於假期意外跌斷腳掌，翌日全身麻醉做手術，她通知丈夫事件，而丈夫正於海外、機程2小時的地方和朋友參加運動比賽1周，「他完全沒有表達要返來」。

14歲女跌斷腳掌做手術 海外參賽夫拒即回港

港媽主動詢問丈夫會否立即回港，因獨自照顧女兒很勞累，但丈夫「不想回來，覺得我可以處理到」，港媽心淡道「我累得不想再面對他」。港媽表示，女兒目前已完成手術，她詢問廣大網民：「我真誠地請教識睇人的大家，我正在反思面對這種的丈夫，日後相處我需要注意些什麼？」

港媽不滿丈夫未有回港共同面對，心淡道「我累得不想再面對他」，並問網民日後要如何與丈夫相處。（《BB來了》劇照）

網民：難得去海外比賽 VS 丈夫不重視家庭

帖文引來網民表達兩派意見，有人支持樓主丈夫做法，「場比賽對其他人嚟講可能係好小事，但對佢嚟講，每一場都可能係last dance，跌斷腳係慘，但佢返嚟除咗提供emotional support，仲有冇其他佢先做到嘅嘢？」、「首先你識講佢係海外，其次係佢比緊賽，唔係話走就可以即刻走，如果佢係有隊友嘅，就更加無可能因咁嘅事走咗去」、「我都係女人，我都覺得呢啲情況叫個遠在他國嘅人返嚟好無謂其實」、「我是女，如果是我，都唔會叫丈夫回來，我會努力跟他說不要擔心，專心比賽後再算。能去海外比賽，想必是日練夜練的成果」。

亦有人認為樓主丈夫不重視家庭，「個女全身麻醉都唔返嚟，個比賽比個女重要嗎？」、「乜比賽咁重要？重要過屋企人？咁佢嘅priority已經好明顯，竟然有人話樓主自私，真係笑而不語，我覺得對住啲咁嘅老公，真係好難會再有啲咩期望」、「而家係佢個女突然有意外，佢冇主動提出返嚟幫忙照顧老婆個女都算，你都主動開口話已經照顧到好攰，佢都依然故我，咁真係要諗諗，如果第時老咗佢會點」、「好簡單，如果調轉係媽媽出國比賽，個女跌斷腳要去到即時做手術嘅程度，99%女性係會仆返嚟。不過放喺爸爸身上，要求個老公返嚟幫手竟然會被講成係自私，好癲」。

