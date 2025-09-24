打10號風球餐廳營業安排！麥當勞/大家樂/壽司郎/譚仔/KFC/美心MX

【打風餐廳／颱風食肆營業時間／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／樺加沙／打風／8號風球／9號風球／10號風球】超強颱風樺加沙襲港，天文台周二（9月23日）下午2時20分改發8號風球，預計樺加沙今早（9月24日）最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，其颶風區將會逐漸接近本港，天文台在今日凌晨2時40分改發十號颶風信號。



打風時如果肚餓可以吃什麼？本文整合麥當勞（McDonald's）、大家樂、美心MX、KFC、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、壽司郎、味千拉麵、太興、Pizza Hut等主要連鎖食肆8號風球下營業安排，但切記「搵食」要先注意安全！



1）麥當勞（McDonald's）打風營業安排

麥當勞（McDonald's）打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，主打快餐的麥當勞大部份分店都會照常營業，但跑馬地馬場、海洋公園、九龍公園、厚德 II、沙田馬場、亞洲貨櫃物流中心、梅窩、愉景灣等分店可能會關門。如果天文台發出9號風球或10號風球，麥當勞分店會維持有限度服務。各分店的最新服務時間請看。

詳情請留意麥當勞公布。

2）大家樂打風營業安排

大家樂打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大家樂在8號風球下，部份分店會繼續營業，立即查看8號風球期間仍然營業之分店

詳情請留意大家樂公布。

3）美心MX打風營業安排

美心MX打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的美心MX在8號風球下，美心MX / 美心Food²今日服務至晚上8時！

詳情請留意美心MX公布。

4）大快活打風營業安排

大快活打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大快活於8號風球下，部份分店將會在安全情況下營業。各分店的最新服務時間請看。

詳情請留意大快活公布。

5）KFC打風營業安排

KFC打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，KFC「快脆送」服務將全線暫停，而KFC分店*堂食、外賣自取同「快脆拎」則會維持正常營業時間繼續提供服務。*觀塘東廣場、中環有餘貿易中心及赤柱廣場分店除外。各分店的最新服務時間請看

詳情請留意KFC公布。

6）譚仔雲南米線打風營業安排

譚仔雲南米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔雲南米線在8號風球下，大部份分店會照常營業。

照常營業之門店：

香港:香港仔利港中心‧香港仔華貴商場‧柴灣華泰大廈‧小西灣商場‧筲箕灣愛東‧鴨脷洲海怡半島‧石塘咀石塘坊‧北角樂嘉中心‧堅尼地城‧銅鑼灣謝斐道

九龍:旺角豉油街‧旺角新世紀廣場店‧長沙灣青山道‧油麻地彌敦道‧佐敦白加士街‧深水埗西九龍中心‧觀塘翠屏‧觀塘康寧道‧油塘大本型‧藍田麗港城‧藍田啟田商場‧牛頭角下邨‧觀塘秀茂坪‧九龍灣淘大‧彩虹彩雲‧何文田廣場‧大角咀港灣豪庭‧大角咀海富商場‧美孚曼坊‧鑽石山鳳德‧樂富廣場‧九龍城廣場‧紅磡置富都會‧新蒲崗Mikiki‧黃大仙中心北館

新界:屯門海趣坊‧屯門華都‧屯門富健花園‧天水圍嘉湖‧天水圍天澤‧天水圍天盛‧元朗千色匯‧元朗廣場‧荃灣綠楊坊‧荃灣海之戀‧荃灣愉景新城‧葵興新葵興廣場‧上水彩園邨‧上水新都廣場‧粉嶺囍逸‧粉嶺皇后山‧粉嶺名都‧粉嶺華明‧沙田中心‧沙田廣源‧沙田禾輋‧馬鞍山頌安‧馬鞍山廣場‧馬鞍山銀湖天峰‧馬鞍山錦泰‧大圍美林‧大圍新翠‧大埔超級城‧大埔太和邨‧青衣長發‧東涌富東‧青衣翠怡花園‧將軍澳新都城‧將軍澳尚德‧將軍澳南豐廣場‧將軍澳廣場‧將軍澳彩明‧將軍澳日出康城‧將軍澳寶琳

詳情請留意譚仔雲南米線公布。

7）譚仔三哥米線打風營業安排

譚仔三哥米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔三哥米線在8號風球下，大部份分店同樣照常營業。如果天文台發出咗九號或以上颱風警告 /「極端情況」，譚仔三哥全線分店營業安排將會有所變動。

以下分店暫停營業:

九龍：荔枝角D2、尖沙咀幸福中心、尖沙咀太興廣場、大角咀大全街、佐敦道46號、旺角登打士街、紅磡馬頭圍道、紅磡百合苑商場、觀塘電訊一代廣場、觀塘晨光大廈、牛頭角海濱匯、樂富匯富坊、新蒲崗康強街、啟德體育園、黃大仙竹園廣場

新界：馬鞍山新港城、大埔大明里、沙田新城市廣場、上水海禧華庭、元朗安寧路、元朗加、點荃灣南豐中心、葵涌九龍貿易中心、屯門大興商場、屯門雅都商場、屯門山景商場、屯門珀御坊、將軍澳中心、香港科技大學

港島：中環威靈頓街、灣仔道、香港仔中心、小西灣富欣花園、銅鑼灣希慎廣場

詳情請留意譚仔三哥米線公布。

8）壽司郎打風營業安排

壽司郎打風營業安排。（資料圖片）

由於受颱風影響，香港壽司郎營業時間可能有變。

詳情請留意壽司郎公布。

9）味千拉麵打風營業安排

味千拉麵打風營業安排。

西沙Go Park店全日暫停營業，其餘分店照常營業，詳情請留意味千拉麵公布。

10）太興打風營業安排

太興打風營業安排。（資料圖片）

天文台發出8號熱帶氣旋警告，大興的營業時間可能有變，詳情請留意太興公布。

11）Pizza Hut打風營業安排

Pizza Hut打風營業安排。（資料圖片）

主打薄餅的Pizza Hut在8號風球下照常營業。

詳情請留意Pizza Hut公布。