米娜打風│天文台預測港100公里掠過+路徑 會否掛8號風球看3因素
撰文：布萊恩
出版：更新：
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／米娜／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】打風！3號風球生效。天文台表示，預料米娜會在今晚至明早移近珠江口一帶，並逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。除非米娜採取更接近本港的路徑及維持較高強度，否則改發更高熱帶氣旋警告信號機會較低。三號強風信號會至少維持至明早9時。
即睇米娜風力+路徑▼▼▼
根據天文台熱帶氣旋路徑圖，熱帶風暴米娜正在本港180公里範圍內，預料黃昏前後登陸，9月20日凌晨在香港北面約100公里範圍掠過。
至於會否發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎該熱帶氣旋強度、與本港距離，及本地風力變化。
天文台九天天氣預報
本港天氣方面，天文台表示，明日風勢增強，驟雨逐漸增多。星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。星期日風勢減弱，但仍有驟雨。下週初天氣短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。
