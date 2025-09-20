「中大中醫健康月」免診金　專家拆解中醫藥治療都市慢性病優勢

文：陳圳堅醫師＠香港中文大學中醫學院註冊中醫師

隨著現代生活方式的變化，慢性病已成為全球健康的主要挑戰之一，例如都市病的「三高」、糖尿病、高血壓、高膽固醇、甲狀腺功能失調、鼻敏感、哮喘、濕疹、玫瑰痤瘡、中風後遺症、痛症等。現代醫學治療慢性病，主要以服藥控制病情，減少症狀。在長期服藥的同時，病人及家屬或因藥物的副作用而感憂慮。



中醫藥有歷史悠久的醫療體系，對治療慢性病有獨特的優勢。（資料圖片）

中醫藥治療慢性病有獨特優勢

中醫藥作為一個歷史悠久的醫療體系，對於慢性病的治療有獨特的優勢。首先，中醫藥強調整體觀念。中醫認為，人體是一個有機的整體，各個系統相互影響。慢性病往往不是單一因素造成的，而是多種因素的綜合作用。中醫治療強調辨證論治，根據患者的整體狀況、體質和病理變化來制定高度個性化的治療方案，這樣能夠更有效地針對病因進行治理和調養，從而改善患者的健康狀況。

慢性病已成為全球健康的主要挑戰之一，例如都市病的「三高」、糖尿病、高血壓、高膽固醇等。（GettyImages）

其次，中藥以其獨特的配方，不同的藥物互相配伍，能夠針對不同的病症、體質靈活調整用藥。此外，中醫藥的治療手段多樣化，涵蓋了中藥、針灸、推 拿、拔罐、刮痧等多種方式，能夠通過刺激經絡和穴位，調和陰陽，促進氣血循環，改善身體機能，這些療法在治療慢性病時能起到協同增效的作用。

中醫藥副作用相對較少

再者，中醫藥的副作用相對較少。中藥一般採用天然的動、植物、礦物等入藥，經過中醫藥理論「四氣五味」，「君臣佐使」的配伍，可以減少藥物副作用對身體的影響，在治病的同時，增強身體的免疫力，提升整體健康水平。而現代中醫除了使用傳統中藥外，亦會運用科研手法，透過實驗、臨床實驗等，研究藥物配方的成效。例如香港中文大學中醫學院研究團隊針以「玉屏風散加味」治療鼻敏感，透過隨機、雙盲、安慰劑對照臨床研究，結果顯示近四成參加者接受八星期的治療後鼻敏感症狀顯著改善，生活質素大大提升。而此項研究成果已於國際學術期刊《Chinese Medicine》發表。

近4成參加者接受8星期的中醫治療後鼻敏感症狀顯著改善。（GettyImages）

總括來說，中醫藥在慢性病的治療中具有獨特的優勢，通過整體調理、預防養生、多樣化的治療手段，以及相對較少的副作用，為患者提供了一個有效的治療選擇。

「中大中醫健康月」提供免內科診金義診

為提升市民對中醫養生及治療慢性病的認識及關注，香港中文大學中醫學院中西醫結合醫務中心將於 9 月下旬展開為期一個月的「中大中醫健康月」活動，為社區人士提供專業的中醫健康支援。其中，於9月22日至10月22日期間，醫務中心將特別提供免內科診金的中醫義診服務。健康月的其他活動內容亦包括巡迴展覽及健康講座，無論您是關注日常健康，或正與慢性病同行，都歡迎參與，一同探索中醫智慧，邁向更健康的生活。

香港中文大學中醫學院中西醫結合醫務中心地址﹕沙田威爾斯親王醫院舊座4樓4L

查詢電話﹕2873 3100