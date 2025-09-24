給3萬台幣家用被嫌少離婚！失婚男再婚命運逆轉曬幸福：有人當寶

人比人，比死人！每對夫婦都有不同相處方式，不應互相比較！台灣1名男子在網上大呻，在上一段婚姻中，已經向時任妻子每月上繳3萬新台幣（約7,500港元），小孩開銷另計，但妻子永遠嫌少，經常指閨密的老公所付的家用達5萬新台幣（約1.2萬港元），另付水電管理費，向樓主提出質疑：「你這樣我們怎麼換房？」甚至嚴格控制樓主的開支，不容許他買遊戲主機，「那5年真的像在坐牢，最後受不了離婚了」。



樓主其後與另1名女子結婚，每月固定給她2萬新台幣（約5,000港元）家用，其他開支各自負擔，第二任妻子不但沒有嫌棄，而且經常表示「你自己多留一點」，有時更反過來給他零用錢，又容許樓主打電動遊戲或相約朋友見面，「有次我加班到凌晨，她居然煮了鱸魚湯等我，這在前段婚姻根本不敢想」。人夫其後在聚會中偶遇前妻，他向對方反映現任妻子的優點，笑言「你嫌棄的，有人當寶」。



許多網民留言指「別人的老公，總是不會讓自己失去希望」、「你這樣叫別的男人怎麼活下去」、「重點是老婆收入也不差吧」。



樓主指前妻永遠嫌家用太少，更時常拿他與閨密的丈夫比較，「人家給5萬新台幣（約1.2萬港元）還包水電管理費」、「你這樣我們怎麼換房？」。（AI生成圖片）

前妻永遠嫌家用少

樓主投稿至facebook專頁「靠北婚姻」，指上一段婚姻只是維持約5年，當年每個月向當時的妻子支付3萬新台幣（約7,500港元）家用，尚未包含小孩開銷，但妻子永遠嫌少，更時常拿他與閨密的丈夫比較，直指「人家給5萬新台幣（約1.2萬港元）還包水電管理費」、「你這樣我們怎麼換房？」。

遭前妻嚴格控制開支

更離譜的是，前妻控制樓主的零用錢花費，「跟同事吃個熱炒要報備」，購買新衣物被她數落3天，樓主想用6,000新台幣（約1,500港元）年終獎金購買遊戲主機，她直接翻臉怒嗆「不如拿去繳保險」，樓主慨嘆「那5年真的像在坐牢，最後受不了離婚了」。

樓主和現任妻子生活幸福。（AI生成圖片）

現任妻子反過來提供零用錢

樓主之後經朋友介紹，認識到1名藥廠女業務員，對方收入不差，最終共諧連理，婚後生了1名女兒。樓主每月固定給2萬新台幣（約5,000港元）家用，其他開支各自負擔，第二任妻子不但沒有嫌錢少，反而常說「你自己多留一點」，甚至向丈夫提供5,000新台幣（1,200港元）零用錢。

樓主加班 妻子煮鱸魚湯等候

妻子會準備好飯菜，讓樓主下班回家立即吃飽，周末樓主想打電動遊戲或相約朋友外出，妻子沒有出言反對，只會叮囑「開車別喝酒」。樓主有次加班到凌晨，妻子還煮了鱸魚湯等候，「這在前段婚姻根本不敢想」。

前妻得知樓主有零用錢，表現驚訝。（AI生成圖片）

前妻驚訝︰你老婆會給你錢？

最近有次聚會，樓主偶然遇見前妻，對方詢問「聽說你再婚了？過得還好嗎？」，樓主笑答「薪水自理，我老婆月給我5,000新台幣（1,200港元）零用金，每天負責回家吃飯，陪老婆孩子」。前妻驚訝反問「你老婆會給你錢？」，樓主微笑走開，在文中形容「你嫌棄的，有人當寶」。

帖文引來網民熱議

大量網民表示羨慕，留言指「恭喜！很多男人沒你這麼幸運」、「體貼女人要珍惜」、「沒有比較，就沒有傷害」，但有人質疑事件的真確性，懷疑樓主編故事。

