戀童男化名「大雄」！利誘男童拍私密影像換遊戲裝備　下場曝光

台灣發生兒童性剝削案件。彰化1名前加油站員工在手機遊戲使用「大雄」作網名，其間認識1名未滿12歲的國小男童，以遊戲點數和裝備作為交換條件，引誘男童自行拍攝私密影像。男童受誘惑而依言拍攝20張私密照片及4段相關影片，家長驚悉事件後報警提告。



「大雄」捱告後認罪，因違反《兒童及少年性剝削防制條例》引誘兒童自行拍攝性影像罪成，被判入獄3年6個月。



呂男透過LINE提出以遊戲中的「鑽石」和虛擬裝備作為交換，要求男童自行拍攝私密影像傳送給他。（AI生成圖片）

要求男童自行拍攝私密影像

台媒於今年9月報道，涉案呂姓男子曾在加油站工作，在手機遊戲化名「大雄」，其間他認識受害人，雙方成為網友，呂男知道對方未滿12歲，仍然透過LINE提出以遊戲中的「鑽石」和虛擬裝備作為交換，要求男童自行拍攝私密影像傳送給他。

男童家人報警求助

男童聞言拍攝20張私密照片及4段私密影片，繼而透過LINE傳送給「大雄」，甚至跟對方相約見面。家人察覺男童有異，查問後驚悉事件，於是報警求助。警方前往呂男位於彰化的住所上門調查，檢走其犯案時使用的手機和相關證物。

法官裁定《兒童及少年性剝削防制條例》引誘兒童自行拍攝性影像罪名成立，判處被告3年6個月有期徒刑。（AI生成圖片）

被告被判入獄3年6個月

案年審理期間，呂男直認罪行，法官考慮到被告為了滿足私慾，引誘兒童拍攝性影像，嚴重影響受害人身心發展，裁定《兒童及少年性剝削防制條例》引誘兒童自行拍攝性影像罪名成立，判處3年6個月有期徒刑，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）