一家住公屋！家人過身遺下舊私樓　港女圖謀霸2屋方法　網民怒轟

港府嚴打濫用公屋，若發現住戶擁有其他物業，將勒令遷出。有港女在網上表示，其同性友人和家人住在公屋達18年，但「家人百年歸老留下1間舊私樓」，友人更是唯一遺產繼承人。房署主任經了解後表示「當遺產一轉名就要搬走的」，樓主代問在未完成承辦手續、未有新業主情況下，物業能否出租，或者有否其他方法，獲得最多利益。



大量網民指出「做遺產執行人，不做繼承人」、「賣了私樓，富戶頂多交貴租」、「將私樓賣出」。不過更多人批評如果有私樓，請勿繼續霸佔公屋資源，「又想要公屋，又要私樓」、「魚與熊掌可兼得」、「你的朋友就是你」，更有人質疑家人在生時已經沒有申報物業，一早違反公屋資格。



女友人一家住公屋 家人過世留下私樓

樓主在facebook群組「公屋討論區」表示，女友人身為戶主，和家人同住公屋已經18年， 最近家人過身留下1間舊私樓，沒有說明是否同住家人，但女友人是唯一遺產繼承人，詢問過房署主任，「當遺產一轉名就要搬走的」。樓主代問一旦不轉名，物業能否在未完成承辦手續、未有新業主的情況下出租，抑或是否有其他解決方法，以獲得最多利益。

網民質疑家人在生無申報

帖文引來許多網民討論，提出「轉繼承權畀其他人」、「將私樓賣出」，但更多人覺得樓主友人理應遷出公屋，「住公屋就捐咗私樓佢」、「不要公屋，搬去私樓住」，亦有網民質疑「戶主同家人同住公屋，家人去世後留下私樓，即係話住公屋嗰陣時，家人已經有物業，無申報？」。

